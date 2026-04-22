طلائع الحجاج تصل إلى مكة المكرمة.. استعدادات مكثفة لموسم 1447هـ

بدأت طلائع حجاج بيت الله الحرام الوصول إلى مكة المكرمة والمسجد الحرام استعدادا لأداء مناسك الحج 1447هـ، حيث تتجه أنظار المسلمين من كل بقاع الأرض إلى البيت العتيق في موسم روحاني يتجدد كل عام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تواكب هذا التوافد استعدادات دينية وخدمية في الحرمين، إذ يُستقبل الحجاج في ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي بدعم من فرق إرشاد ديني ومترجمين بعدة لغات، يقدمون الإجابة عن أسئلة الحجاج المتعلقة بالمناسك، وإرشادهم إلى المسارات الأنسب للطواف والصلاة والتنقل، مع حضور ميداني لمتخصصين شرعيين يمكن للحاج الرجوع إليهم مباشرة، حيث تسعى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى جعل تجربة الحجاج أكثر يُسرا.

وتستعد المطارات السعودية التي تشكل بوابة الدخول الرئيسية لمئات الآلاف من القادمين لأداء الحج. فقد جرى تخصيص ستة مطارات دولية رئيسية لاستقبال الحجاج، أبرزها مطار الملك عبدالعزيز في جدة، بوابة الوصول إلى مكة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة الذي يستقبل أعدادا كبيرة ممن يبدؤون رحلتهم بزيارة المسجد النبوي.

ومن الخدمات التي يجري التعويل عليها هذا الموسم خدمة "مسافر بلا حقيبة"، التي تتيح شحن أمتعة الحجاج من مقار إقامتهم إلى المطار مباشرة، إضافة إلى ترتيبات مسبقة لشحن عبوات مياه زمزم، وهي تجربة مهمة لكبار السن ومن يواجهون صعوبات صحية.

رفع كسوة الكعبة

وقبل أيام، رُفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بنحو ثلاثة أمتار، مع إحاطتها بقماش أبيض، ضمن الاستعدادات المكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم الحج 1447هـ.

ويبدأ موسم الحج لعام 2026 (1447 هـ) فلكيا أواخر مايو/أيار المقبل.

وفي 2025، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية أن عدد الحجاج بلغ مليونا و673 ألفا و230 من داخل المملكة وخارجها، وفق ما ذكره حينها وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة.

ويستمر موسم الحج 6 أيام، تبدأ بيوم التروية في منى، ثم يأتي الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، يليهما رمي جمرة العقبة يوم العيد في منى ونحر الهدي وطواف الإفاضة بمكة، ثم رمي الجمرات مجددا في منى أيام التشريق، والختام بطواف الوداع في مكة.