منوعات|الدانمارك

فيديو.. العثور على سفينة حربية دنماركية أغرقها نيلسون قبل أكثر من قرنين

حفظ

En esta imagen, distribuida el 15 de septiembre de 2015 por el Museo de Barcos Vikingos, se muestra la vista submarina de un buzo mientras descubre un cañón que se cree que pertenece al buque de la Armada danesa "Dannebroge", hundido durante la Batalla de Copenhague en 1801. (Museo de Barcos Vikingos vía AP)
مدة الفيديو 00 دقيقة 57 ثانية 00:57
Published On 2/4/2026

بعد مرور أكثر من قرنين على غرقها بنيران الأسطول البريطاني بقيادة الأدميرال هوراشيو نيلسون، أعلن باحثون في علم الآثار البحرية اكتشاف حطام سفينة حربية دنماركية في قاع ميناء كوبنهاغن.

ويعمل الغواصون في ظروف صعبة على عمق نحو 15 مترا، وسط رواسب سميكة وانعدام شبه كامل للرؤية، لكشف ما تبقى من سفينة "دانبروغ" التي تعود إلى مطلع القرن التاسع عشر، قبل أن تتحول المنطقة إلى ورشة بناء لمشروع سكني جديد قبالة الساحل الدنماركي.

An archaeologist points to a computer screen, showing a map of the wreck of Danish flagship "Dannebroge" that sank during the Battle of Copenhagen in 1801. in Copenhagen, Denmark, Tuesday, March 31, 2026. (AP Photo/James Brooks)
يشير عالم آثار إلى شاشة حاسوب تعرض خريطة لحطام السفينة الدنماركية الرئيسية "دانبروغ" التي غرقت خلال معركة كوبنهاغن عام 1801 (أسوشيتد برس)

سفينة منسية تعود للواجهة بعد 225 عاما

ويقود متحف "فايكنغ شيب" الدنماركي أعمال المسح والتنقيب تحت الماء منذ أشهر، وأعلن الخميس عن العثور على أجزاء من حطام السفينة، بعد 225 عاما على معركة كوبنهاغن عام 1801.

وقال مورتن يوهانسن، رئيس قسم الآثار البحرية في المتحف، إن "السفينة جزء من الهوية الوطنية في الدنمارك"، مضيفا أن كثيرا كُتب عن المعركة من جانب مؤرخين متحمسين، "لكننا لا نعرف فعلا كيف كان شعور التواجد على متن سفينة تتعرض للقصف حتى تدمرها السفن الحربية الإنجليزية تماما، وربما يساعدنا حطامها في استعادة بعض تفاصيل تلك القصة".

Morten Johansen, head of maritime archaeology at Denmark's Viking Ship Museum, shows a metal insignia recovered from the wreck of Danish flagship "Dannebroge" that sank during the Battle of Copenhagen in 1801, in Copenhagen, Denmark, Tuesday, March 31, 2026. (AP Photo/James Brooks)
يعرض رئيس قسم الآثار البحرية في متحف سفن الفايكنغ الدنماركي، شارة معدنية تم انتشالها من حطام "دانبروغ" (أسوشيتد برس)

معركة كوبنهاغن

وشهدت معركة كوبنهاغن هجوما للأسطول البريطاني بقيادة نيلسون على البحرية الدنماركية، التي كانت تشكل سدا دفاعيا خارج الميناء، وانتهت بهزيمتها بعد ساعات من الاشتباكات البحرية العنيفة التي تعد من "المعارك الكبرى" في مسيرة نيلسون، وأسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف. وكان الهدف البريطاني إخراج الدنمارك من تحالف لقوى شمال أوروبا ضم روسيا وبروسيا والسويد.

ويأتي الاكتشاف بينما يُخطط لإحاطة موقع الحفر بأعمال بناء ضمن مشروع "لينيتهولم" الضخم، الذي يهدف لإقامة منطقة سكنية جديدة في وسط ميناء كوبنهاغن، والمتوقع اكتماله بحلول عام 2070، مما يضفي على عمليات التنقيب طابع السباق مع الوقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الإرث البحري قبل أن تطمره مشاريع التوسع العمراني.

Morten Johansen, head of maritime archaeology at Denmark's Viking Ship Museum, shows part of a human lower jawbone recovered from the wreck of Danish flagship "Dannebroge" that sank during the Battle of Copenhagen in 1801, in Copenhagen, Denmark, Tuesday, March 31, 2026. (AP Photo/James Brooks)
يعرض رئيس قسم الآثار البحرية جزءا من عظم الفك السفلي البشري الذي تم انتشاله من حطام "دانبروغ" (أسوشيتد برس)
المصدر: أسوشيتد برس

إعلان