في مقاطعة خنان الصينية شرق البلاد، كشفت أعمال تنقيب أثري عن نظام متطور لقنوات مياه اصطناعية يعود إلى نحو 4 آلاف عام، في اكتشاف جديد يعزز الفرضيات حول مستوى التنظيم الحضري والهندسي في بدايات الحضارة الصينية خلال عهد أسرة شيا (2070 – 1600 قبل الميلاد).

وقال باحثون من معهد التراث الثقافي وعلم الآثار في مقاطعة خنان إن الموقع المعروف باسم "وانغتشنغقانغ" في مدينة دينغفنغ احتوى على شبكة معقدة من الخنادق والقنوات المصممة لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بعيدا عن المناطق السكنية وورش العمل، في نظام يبدو أنه خضع لتخطيط دقيق وهرمي، حسبما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا).

ووفق القائمين على التنقيب، تم تحديد خندقين رئيسيين يعودان إلى بدايات عهد أسرة شيا، يبلغ عرض كل منهما نحو 3 أمتار وبطول يتجاوز 120 مترا، ويرتبطان بخندق أكبر يصل عرضه إلى نحو 10 أمتار، ليشكلا معا منظومة متكاملة لإدارة المياه وتقسيم الفضاء العمراني.

ويشير الباحثون إلى أن تصميم القناتين المتشابه يعكس مستوى متقدما من التخطيط الهندسي، فيما كشفت الحفريات عن قنوات أصغر يتراوح عرضها بين 0.3 ومتر واحد، كانت متصلة بمبان وأفران، ما سمح بتصريف سريع للمياه والحفاظ على بيئة معيشية جافة.

ويرى المشرفون على أعمال التنقيب أن حجم الأعمال الترابية المطلوبة لإنشاء هذه الشبكة، إلى جانب تنظيمها المعقد، يعكس وجود قدرات مؤسسية وتنظيمية متقدمة في تلك الفترة المبكرة، ويشكل دليلا إضافيا على تطور البنى الاجتماعية في مرحلة مبكرة من تشكل الدولة في الصين.

وتتواصل أعمال البحث والدراسة في الموقع، وسط توقعات بكشف مزيد من التفاصيل حول طبيعة الحياة الحضرية في تلك الحقبة القديمة.