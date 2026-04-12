نهاية مأساوية على الهواء.. تفاصيل انتحار البلوغر بسنت تهز مصر

في واقعة صادمة هزت الرأي العام المصري، أنهت البلوغر المصرية بسنت سليمان حياتها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الثالث عشر في منطقة سموحة بمدينة الإسكندرية، وذلك في ختام بث مباشر عبر منصة فيسبوك استمر نحو ساعة.

اللحظات الأخيرة

خلال البث، تحدثت بسنت عن ضغوط نفسية حادة وأعباء مادية وخلافات أسرية تراكمت عليها.

وقبل النهاية، وجهت رسالة مؤثرة لمتابعيها أوصت فيها بالاهتمام بطفلتيها، وعبرت عن شعورها بالظلم، قبل أن تقع الحادثة وسط صدمة من شاهدوا البث.

خلفية الأزمة

لم تكن هذه النهاية المفجعة وليدة لحظة، بل جاءت -بحسب وسائل إعلام وصحف مصرية- بعد سنوات من الأزمات المتتالية، أبرزها خلافات زوجية بدأت مبكرا بسبب غياب التفاهم، إضافة إلى سفر الزوج وتركها دون طلاق رسمي أو توفير نفقة للأطفال.

كما استمرت معاناتها لمدة 4 سنوات داخل أروقة المحاكم، حيث تنقلت بين دعاوى الطلاق والخلع، إلى جانب نزاع مستمر حول “مسكن الحضانة” الذي كانت تقيم فيه مع طفلتيها.

وخلال تلك الفترة، واجهت الراحلة ظروفا قاسية أخرى زادت من معاناتها، من بينها وفاة والدها، واندلاع حريق في منزلها، إلى جانب أزمات صحية وخسائر مادية. كما تحملت مسؤولية تربية ابنتيها بمفردها، في الوقت الذي واصلت فيه استكمال دراستها رغم كل الصعوبات.

وفيما يتعلق بالتحقيقات، فقد باشرت النيابة العامة في الإسكندرية إجراءات موسعة لكشف ملابسات الواقعة، حيث شملت استدعاء طليقها لسماع أقواله، والتحفظ على هاتفها المحمول وفحص محتوى البث المباشر، إضافة إلى الاستماع إلى أقوال أفراد أسرتها، مع تكليف المباحث بإجراء تحريات دقيقة حول أي ضغوط محتملة قد تكون تعرضت لها.

ردود رسمية

تفاعلت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي مع الحادثة، ووصفتها بأنها تعبير مؤلم عن فقدان الأمان النفسي، مؤكدة متابعة الوزارة لوضع الطفلتين لضمان حمايتهما، ومشددة على خطورة النزاعات التي تمس استقرار الأمهات وأبنائهن.

تكشف هذه الحادثة عن تداخل معقد بين الضغوط النفسية والاجتماعية والقانونية، والتي قد تصل بالبعض إلى مراحل حرجة.

كما تعيد تسليط الضوء على أهمية الدعم النفسي، وتسريع إجراءات التقاضي في القضايا الأسرية، وتوفير بيئة أكثر أمانا للأمهات والأطفال.