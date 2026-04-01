شاهد.. موظفون يغوصون بالبدلات الرسمية بين الأسماك لتسلم تعيينهم

مدة الفيديو 00 دقيقة 50 ثانية 00:50
Published On 1/4/2026
آخر تحديث: 15:18 (توقيت مكة)

شهد حوض أسماك في محافظة ميه غربي اليابان حفل استقبال تحت الماء للموظفين الجدد. وشارك خمسة موظفين جدد في الطقس السنوي الذي يقام عادة مع بداية العام الدراسي في اليابان، حيث ارتدوا الزي الرسمي الكامل وحملوا أسطوانات أكسجين مزينة بملصقات خاصة بهم، قبل أن يتسلموا خطابات تعيينهم وسط الأسماك والشعاب المرجانية.

وتضم قائمة الموظفين الجدد ستة أعضاء، خمسة منهم يعملون حراسا للكائنات البحرية، بينما تمثل توموكا هوندا إحدى هؤلاء الحارسات، وأكدت أنها تطمح إلى أن تصبح حارسة أسماك، لتتمكن من مشاركة شغفها بالكائنات البحرية مع الزوار.

MIE, JAPAN - MARCH 31 : Director Yoshihito Wakai congratulates new employees in suits at the underwater initiation ceremony on March 31, 2025 in Toba City, Mie, Japan. (Photo by The Asahi Shimbun via Getty Images)
خمسة موظفين جدد يشاركون في الطقس السنوي الذي يقام عادة مع بداية العام (غيتي)

تجربة لا تُنسى

وقال أحد منظمي الاحتفال إن الفكرة تهدف إلى جعل أول يوم عمل للموظفين تجربة لا تنسى، ولتعزيز ارتباطهم بالكائنات البحرية التي سيشرفون على رعايتها.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأضاف أن التفاعل المباشر مع البيئة البحرية تحت الماء يمنح الموظفين فرصة لرؤية بيئة عملهم من منظور مختلف، ويعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه الكائنات البحرية.

ويعد حوض الأسماك الواقع في مدينة توبا من بين الأكبر في المنطقة، ويحتضن أكثر من 1200 نوع من الكائنات البحرية. ويقيم الحوض حفلات تحت الماء منذ نحو 20 عاما، لتصبح تقليدا سنويا يجذب اهتمام الإعلام المحلي والزوار على حد سواء.

المصدر: أسوشيتد برس

