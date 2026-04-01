شهد حوض أسماك في محافظة ميه غربي اليابان حفل استقبال تحت الماء للموظفين الجدد. وشارك خمسة موظفين جدد في الطقس السنوي الذي يقام عادة مع بداية العام الدراسي في اليابان، حيث ارتدوا الزي الرسمي الكامل وحملوا أسطوانات أكسجين مزينة بملصقات خاصة بهم، قبل أن يتسلموا خطابات تعيينهم وسط الأسماك والشعاب المرجانية.

وتضم قائمة الموظفين الجدد ستة أعضاء، خمسة منهم يعملون حراسا للكائنات البحرية، بينما تمثل توموكا هوندا إحدى هؤلاء الحارسات، وأكدت أنها تطمح إلى أن تصبح حارسة أسماك، لتتمكن من مشاركة شغفها بالكائنات البحرية مع الزوار.

تجربة لا تُنسى

وقال أحد منظمي الاحتفال إن الفكرة تهدف إلى جعل أول يوم عمل للموظفين تجربة لا تنسى، ولتعزيز ارتباطهم بالكائنات البحرية التي سيشرفون على رعايتها.

وأضاف أن التفاعل المباشر مع البيئة البحرية تحت الماء يمنح الموظفين فرصة لرؤية بيئة عملهم من منظور مختلف، ويعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه الكائنات البحرية.

ويعد حوض الأسماك الواقع في مدينة توبا من بين الأكبر في المنطقة، ويحتضن أكثر من 1200 نوع من الكائنات البحرية. ويقيم الحوض حفلات تحت الماء منذ نحو 20 عاما، لتصبح تقليدا سنويا يجذب اهتمام الإعلام المحلي والزوار على حد سواء.