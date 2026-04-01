أعلنت السلطات الألمانية تسجيل أول حالة هجوم لذئب على إنسان منذ إعادة توطين هذه الحيوانات في البلاد عام 1998، في حادث وقع بمدينة هامبورغ شمالي البلاد.

وقالت متحدثة باسم المكتب الاتحادي لحماية الطبيعة لوكالة الأنباء الألمانية إن "مثل هذه الحالة لم تسجل من قبل منذ إعادة توطين الذئاب عام 1998″، وذلك بعد تعرض امرأة لعضة ذئب في مدينة هامبورغ.

هجوم قرب متجر "إيكيا" في هامبورغ

وبحسب السلطات، وقع الهجوم في منطقة "هامبورغ-ألتونا" بالقرب من أحد فروع متجر "إيكيا". وأوضح متحدث باسم هيئة البيئة أنه لم تُعرف بعد بشكل نهائي ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

وذكرت الشرطة أنه تم الإمساك بالحيوان -الذي أكدت السلطات أنه ذئب- في وقت متأخر من مساء الاثنين في وسط مدينة هامبورغ، حيث انتشلته قوات الأمن من مياه بحيرة "بيننالستر" باستخدام حبل مشنقة خاص.

أعداد الذئاب تتزايد.. واحتمال دخولها المدن يرتفع

من جانبه، قال كلاوس هاكليندر، خبير الذئاب في المؤسسة الألمانية للحياة البرية، إنه "استنادا إلى المعلومات المتاحة حاليا، فمن الواقعي جدا أن يكون الحيوان المهاجم ذئبا بالفعل"، مضيفا أن "احتمالية دخول ذئب إلى منطقة سكنية أو حتى إلى مدينة أصبحت أكبر بسبب الأعداد المرتفعة للذئاب لدينا حاليا".

وكانت الذئاب قد اعتُبرت منقرضة في ألمانيا لمدة تقارب 150 عاما، قبل أن تبدأ بعض الحيوانات بالعودة عبر بولندا بعد سقوط جدار برلين. واليوم، تجوب الذئاب غابات العديد من الولايات الألمانية، مع استمرار الجدل حول كيفية التوازن بين حمايتها وضمان سلامة البشر.