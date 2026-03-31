لمواجهة الذكاء الاصطناعي.. أستاذة في جامعة كورنيل تعيد طلابها إلى الآلة الكاتبة

Student use typewriters to complete a writing assignment in German at Cornell University, Friday, March 20, 2026, in Ithaca, N.Y. The professor, Grit Matthias Phelps, brings out the typewriters once each semester for students to disconnect from technology and connect with the assignment in a different way. (AP Photo/Lauren Petracca)
جامعة كورنيل اعتمدت أسلوب الكتابة على الآلات الكاتبة لمواجهة الغش الرقمي (أسوشيتد برس)
Published On 31/3/2026

قررت مُدرّسة اللغة الألمانية في جامعة كورنيل بنيويورك، غريت ماتياس فلبس، أن تعيد طلابها إلى تجربة الكتابة التقليدية باستخدام آلات كاتبة يدوية، في محاولة للحد من اعتمادهم على أدوات الذكاء الاصطناعي في إنجاز الواجبات الدراسية، وتشجيعهم في الوقت نفسه على الكتابة الواعية والبطيئة.

وتقوم التجربة على كتابة الواجبات بعيدا عن الشاشات والقواميس الإلكترونية ومفاتيح التصحيح التلقائي، فيما تصف فلبس هذه المهمة بـ"الواجب التناظري"، مشيرة إلى أن الهدف هو تذكير الطلاب بأهمية إنتاج نصوصهم بأنفسهم، والتفكير النقدي في ما يكتبونه قبل اللجوء إلى الحاسوب.

Grit Matthias Phelps gives students a demonstration on how to use a typewriter before class at Cornell University, Friday, March 20, 2026, in Ithaca, N.Y. (AP Photo/Lauren Petracca)
التجربة ساعدت الطلاب على التركيز والتفكير النقدي بعيدا عن الشاشات (أسوشيتد برس)

تجربة جديدة لجيل رقمي

وصل الطلاب إلى القاعة ليجدوا آلات كاتبة موضوعة على الطاولات، بعضها مزود بلوحة مفاتيح ألمانية وأخرى بلوحة كويرتي (QWERTY)، وهو ما أثار شيئا من الارتباك في البداية لدى طلاب لم يسبق لكثير منهم أن تعاملوا مع هذه الآلات في الواقع.

شرحت فلبس للطلاب كيفية إدخال الورق وطريقة الضغط على المفاتيح بالقوة المناسبة، موضحة أن صوت الجرس يشير إلى نهاية السطر وضرورة إعادة العربة إلى بدايتها. وتوضح أن هذه الطريقة في الكتابة تبطئ الإيقاع عمدا، وتدفع الطلاب إلى التركيز على مهمة واحدة في كل مرة، بعيدا عن المشتتات الرقمية.

التفاعل الاجتماعي والتفكير في كل كلمة

لاحظ الطلاب أن التجربة لم تقتصر على تعلم استخدام الآلة، بل دفعتهم إلى التواصل أكثر مع زملائهم وطلب المساعدة عند مواجهة صعوبات تقنية بسيطة، وهو ما ساعدهم على التفكير بعمق أكبر في كل كلمة قبل كتابتها، بدل الاعتماد على البحث الفوري أو على أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد الجمل.

Ratchaphon Lertdamrongwong, a sophomore at Cornell University, laughs with classmates while using a typewriter for a German writing assignment on Friday, March 20, 2026, in Ithaca, N.Y. The professor, Grit Matthias Phelps, brings out the typewriters once a semester for her students to use. (AP Photo/Lauren Petracca)
الواجب التناظري أجبر الطلاب على إعادة التفكير في كل كلمة قبل كتابتها (أسوشيتد برس)

وقال طالب علوم الحاسوب راتشابون ليرتدامرونغ وونغ إن غياب مفتاح الحذف أجبره على إعادة التفكير في كل جملة قبل أن يطبعها، ومنحه فرصة لمراجعة أفكاره وتعديلها ذهنيا قبل أن تستقر على الورق.

التحدي.. وتمرين على الصبر

واجه معظم الطلاب صعوبة في الطباعة السريعة بسبب ضعف أصابعهم أمام مفاتيح معدنية ثقيلة، فاضطر كثيرون منهم إلى استخدام السبابة للكتابة. ومع ذلك، اعتبرت الطالبة كاثرين مونغ التجربة ممتعة ووسيلة مختلفة للتعلم، مضيفة أنها تخطط للاحتفاظ بأوراق الواجبات، وأن التجربة أثارت فضولها وأثارت إعجاب أصدقائها أيضا.

Students use typewriters to complete a writing assignment in German at Cornell University, Friday, March 20, 2026, in Ithaca, N.Y. Their professor, Grit Matthias Phelps, brings out the typewriters once each semester for students to disconnect from technology and connect with the assignment in a different way. (AP Photo/Lauren Petracca)
الأستاذة غريت ماتياس فلبس أرادت تعليم الطلاب الصبر والانتباه للتفاصيل (أسوشيتد برس)

وتؤكد فِلبس أن الهدف الأساسي من هذه التجربة ليس مجرد تعليم الطلاب استخدام الآلة الكاتبة، بل تدريبهم على الصبر، والتمعن في كل كلمة، وتعزيز التفاعل الاجتماعي داخل الصف، بعيدا عن المشتتات الرقمية وشاشات الحواسيب.

المصدر: الجزيرة + أسوشيتد برس

