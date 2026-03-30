في محافظة فوكوشيما شمال شرقي اليابان أثار اكتشاف مجسم مومياء "حورية بحر" حديثا، جدلا واسعا بين المهتمين بالفولكلور والباحثين في التراث الشعبي.

وقالت وسائل إعلام إن القطعة الغريبة، التي عثر عليها داخل منزل قديم، تجمع بين جسد علوي يشبه الإنسان مع أذرع طويلة وأيدي تشبه المخالب، وفم يحتوي على أسنان حادة، وجزء سفلي يشبه ذيل السمكة مغطى بقشور.

ووفقا للتقارير، عرضت المومياء في سوق أوشو للكنوز النادرة (Oshu Rare Treasures Market) المقام في معرض مواطني مدينة يونيزاوا (Yonezawa City Citizens’ Gallery) خلال يومي 28 و29 مارس/آذار الجاري، كما عرض منظمو الحدث القطعة للبيع لإمكانية شرائها من قبل هواة التحف بقيمة قد تتجاوز 11 ألف جنيه إسترليني (نحو 14 ألف دولار).

ويربط منظمو العرض بين القطعة ومخلوق أسطوري ياباني يعرف باسم "كابا"، وهو من الكائنات الخرافية في التراث الشعبي، تعيش في الأنهار والبرك، وتتميز بصفات مثل الجلد المقرمش والأذرع المتصلة وأحيانا سلوك مشاكس في الحكايات القديمة.

وتثير هذه القطعة اهتمام رواد الإنترنت الذين يتداولون صورها وتساؤلات حول أصلها، إذ يرى البعض أنها تمثل كائنا أسطوريا، بينما يشير آخرون إلى أوجه تشابه مع مخلوقات أسطورية أخرى مثل "شوباكابرا".

تراث أم حقيقة؟

ورغم الاهتمام الإعلامي، يعتبر خبراء التراث أن هذه القطع عادة ما تكون نماذج مصنوعة يدويا تعكس المعتقدات والفلكلور الياباني القديم وليست بقايا لكائنات حقيقية، كما حدث في اليابان خلال العصور الماضية حين تم تصنيع نماذج مماثلة لمخلوقات أسطورية لعرضها في المعارض أو كتحف فنية.

ويحذر باحثون من ربط مثل هذه القطع مباشرة بواقع حقيقي، مؤكدين أن غياب التوثيق العلمي يجعل الروايات الحالية أقرب إلى الأسطورة والإثارة الإعلامية في تفسير ما بدا غريبا للعين.