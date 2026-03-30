نيزك يخترق سقف منزل في تكساس

تفاجأت سيدة في إحدى مقاطعات ولاية تكساس الأمريكية أن صوت الارتطام القوي الذي سمعته في غرفة ابنتها، لم يكن إلا نتيجة اختراق جزء من نيزك لسقف منزلها.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن السيدة شيري جيمس أنها هرعت إلى غرفة ابنتها لتجد حجرا على السرير، وآثار ارتطام على الأرض، بالإضافة إلى فتحة في السقف وبقربها آثار ناتجة عن اصطدام.

وقالت شيري إن أول ما خطر ببالها أن الصخرة التي على السرير هي جزء من نيزك وليس مجرد حجر أسمنتي، مضيفة أن وزنه ثقيل للغاية مقارنة بحجمه.

وذكرت أنها اتصلت بإدارة الإطفاء في المقاطعة، التي أبلغتها في البداية بأن هذا الحجر ربما يكون قد سقط من طائرة، لكنها عادت وأكدت لها أنه جزء من نيزك.

شيري قالت إنها شعرت بالخوف ولم تلمس الصخرة إلى أن حضر أحد أفراد إدارة الإطفاء فوضعها داخل كيس بلاستيكي.

وأبلغ شهود عيان بالقرب من مدينة هيوستن عن سماع انفجار قوي يشبه الصوت الناتج عن كسر حاجز الصوت، كما شاهد عدد آخر كرة مضيئة في السماء، وهو ما أكدت وكالة ناسا أنه ناتج عن اختراق جزء من نيزك للغلاف الجوي ثم تفتته.

وقالت ناسا إن طول الجزء يبلغ نحو 3 أقدام، نحو متر، فيما قدرت وزنه بنحو طن.