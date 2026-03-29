سرقة 12 طنا من شركة شوكولاتة في أوروبا

أعلنت شركة نستله عن سرقة شحنة ضخمة من شوكولاتة كيت كات (KitKat) في أوروبا، تقدر بنحو 12 طنا، ما قد يؤدي إلى نقص في الأسواق قبيل عيد الفصح.

وأوضحت الشركة، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن شاحنة كانت تنقل 413793 قطعة من مجموعة جديدة من ألواح الشوكولاتة اختفت أثناء رحلتها بين مواقع الإنتاج والتوزيع.

وانطلقت الشاحنة من وسط إيطاليا وكانت في طريقها إلى بولندا، مع خطة لتوزيع الشحنة عبر عدة دول أوروبية، إلا أنها لم تصل إلى وجهتها النهائية.

ولم تحدد الشركة الموقع الدقيق لاختفاء الشاحنة، لكنها أكدت أن "المركبة وحمولتها ما زالتا مفقودتين"، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة بالتعاون مع السلطات المحلية وشركاء سلاسل التوريد، مشيرة إلى احتمال تسرب المنتجات المسروقة إلى قنوات بيع غير رسمية في الأسواق الأوروبية.

وحذرت من أن هذه السرقة قد تؤثر على توفر منتجاتها في المتاجر، خاصة مع اقتراب موسم عيد الفصح الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على الشوكولاتة.

أوضحت الشركة أنه يمكن تعقب الشحنة المسروقة من خلال فحص رموز الدفعات المميزة الموجودة على كل قطعة.

وأضافت أنه إذا تم اكتشاف تطابق، سيتلقى الجهاز الذي يقوم بالمسح إرشادات واضحة حول كيفية إبلاغ "كيت كات"، لتتولى الشركة بدورها التعامل مع الأدلة وإحالتها للجهات المختصة.