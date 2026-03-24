منشور على إنستغرام يكلف سائحا السجن 5 سنوات

أصبح منشور على إنستغرام درسا تحذيريا لكل من يزور إندونيسيا، بعد أن اعتقلت الشرطة في جزيرة بالي مواطنا سويسريا للاشتباه في إهانته عيدا هندوسيا مقدسا.

وأفادت الشرطة أن الرجل نشر عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي منشورا مسيئا عن "عيد نيبي"، المعروف أيضا باسم "يوم الصمت"، وهو أهم مناسبة دينية على جزيرة بالي. وأثار المنشور غضبا واسعا، مما دفع السلطات للتحرك بسرعة.

قواعد صارمة في يوم نيبي

يحتفل السكان المحليون -الغالبية منهم من الهندوس- بعيد نيبي يوم الخميس 19 مارس/آذار، الذي يصادف رأس السنة في بالي. وفي هذا اليوم تطبق قواعد صارمة على السكان والزوار على حد سواء في إندونيسيا، إذ تغلق الشوارع ويتوقف المرور ويغلق مطار نغورا راي الدولي أمام الرحلات.

وحدد المحققون هوية المشتبه به بسرعة واعتقلوه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإندونيسية أنتارا (Antara) عن متحدث باسم الشرطة، ويواجه اتهامات بنشر محتوى على الإنترنت يثير الكراهية الدينية.

عقوبة تصل إلى خمس سنوات

ويواجه الرجل عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا بموجب القانون الإندونيسي، الذي يعاقب على نشر محتوى يحرض على الكراهية الدينية. وقد صادرت السلطات هاتفه المحمول واستمعت إلى شهود. ولم تكشف بعد معلومات أو تفاصيل إضافية عن المتهم.

وبالي هي الجزيرة الوحيدة في إندونيسيا ذات الأغلبية الهندوسية، وللمعتقدات الدينية فيها دور محوري في الحياة اليومية لسكانها.

وفي عيد نيبي، تراقب قوات الأمن الالتزام بالقوانين، فيما يتوقع من الزوار التصرف بهدوء واحترام.

وتستقبل بالي ملايين السياح سنويا، إلا أن السياحة الجماعية تسببت في مشاكل متكررة، منها تجاوز تأشيرات السفر والعمل بشكل غير قانوني أو التصرف "بشكل مسيء" تجاه السكان المحليين والتقاليد الدينية. وتتعامل السلطات مع المخالفين بصرامة، تصل أحيانا إلى الترحيل.