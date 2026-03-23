مصرع طيار ومساعده وتعليق الرحلات في واحد من أكبر مطارات نيويورك

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل طيار ومساعده وإصابة أكثر من 10 أشخاص بعد اصطدام طائرتهم بإحدى المركبات في مطار "لاغوارديا" في نيويورك.

وقالت "هيئة موانئ نيويورك" إن الحادث وقع قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، فجرا بتوقيت غرينتش، عندما اصطدمت طائرة ركاب تابعة لشركة "إير كندا إكسبرس"، بعربة إطفاء على المدرج رقم أربعة، موضحة أن عربة الإطفاء كانت في طريقها للتعامل مع حادث آخر.

وتهشمت مقدمة الطائرة نتيجة الحادث، فيما تعرضت قمرة القيادة لأضرار جسيمة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 11 راكبا وعنصرين من فرق الطوارئ نقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم في الحادث.

وبحسب بيان لشركة "جاز للطيران"، التي تشغل الطائرة والشريكة الإقليمية للخطوط الكندية، تضمنت القائمة الأولية لركاب الطائرة 72 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم.

إيقاف الرحلات

وأمرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بإيقاف الرحلات في المطار، مشيرة إلى وجود احتمال "كبير" بتمديد القرار.

بدوره، أعلن مجلس سلامة النقل الوطني أنه أرسل فريقا إلى الموقع للتحقيق في الحادث.

وذكرت "جاز للطيران" أن الطائرة التي تعرضت للحادث هي من طراز "سي آر جيه-900".

وكانت الطائرة تتحرك على المدرج بعد هبوطها قادمة من مونتريال، عندما اصطدمت بعربة الإطفاء التي كانت تمر في المكان.

مصاعب رغم التحديثات

ويعد مطار "لاغوارديا" ثالث مطار في نيويورك من حيث نقل الركاب. وبحسب بيانات هيئة الموانئ استخدم 33.5 مليون مسافر المطار خلال عام 2024، الذي شهد اكتمال تطوير المطار بتكلفة بلغت 8 مليارات دولار، شملت تحديث بنيته التحتية القديمة عبر مبان ومسارات جديدة.

ورغم التحديثات، واجه مطار "لاغوارديا" صعوبات في الفترة الأخيرة، إذ تسببت الأحوال الجوية السيئة في اضطرابات في حركة الطيران، بحسب ما أفاد المطار.

كما أثرت أزمة التمويل الاتحادي على حضور الموظفين، مما يضطر الركاب للانتظار لوقت أطول لعبور بوابة التفتيش.

وشهدت الولايات المتحدة حوادث تحطم طائرات دامية في السنوات الأخيرة. وقتل 67 شخصا في يناير/كانون الثاني 2025 إثر اصطدام طائرة ركاب ومروحية للجيش قرب العاصمة واشنطن.