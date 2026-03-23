رحلة إلى كندا تنتهي في الهند.. طائرة تحلق 8 ساعات بلا وجهة

تحولت رحلة جوية كانت متجهة من الهند إلى كندا إلى ما يشبه "رحلة بلا وجهة"، بعدما اضطرت الطائرة للعودة إلى نقطة انطلاقها عقب ساعات طويلة من التحليق.

وبحسب تقارير إعلامية، أقلعت طائرة تابعة لشركة "إير إنديا" من نيودلهي في طريقها إلى فانكوفر، قبل أن يكتشف الطاقم أثناء الرحلة وجود مشكلة تنظيمية تتعلق بالطائرة المستخدمة.

وفي التفاصيل، انطلقت الرحلة رقم AI185 من دلهي في تمام الساعة 11.34 صباحا وعلى متنها ركاب، وكانت متجهة شرقا في البداية. إلا أنه بعد حوالي أربع ساعات من الرحلة، وعندما دخلت الطائرة المجال الجوي الصيني بالقرب من كونمينغ، أدركت الشركة أن الطائرة غير مصرح لها بالعمل في كندا.

وأوضحت الشركة أن الطائرة التي جرى تشغيلها لم تكن حاصلة على التصاريح اللازمة لدخول المجال الجوي الكندي، وهو ما جعل استكمال الرحلة مستحيلا رغم سيرها بشكل طبيعي في بدايتها.

وبعد نحو أربع ساعات من الطيران، تقرر إعادة الطائرة، لتقضي ما يقارب ثماني ساعات في الجو قبل أن تهبط مجددا في مطار دلهي، حيث كانت قد أقلعت.

وبحلول وقت هبوطها في دلهي، كانت طائرة بوينغ 777-200LR قد أمضت ما مجموعه 7 ساعات و54 دقيقة في الجو، لتعود في النهاية إلى نقطة انطلاقها، وفقا لما ذكرته قناة إن دي تي في (NDTV).

وأكدت الشركة أن القرار اتُّخذ وفق إجراءات السلامة المعتمدة، مشيرة إلى أنه لم تقع أي مشاكل بين الركاب، الذين تم توفير إقامة لهم وإعادة حجز رحلاتهم لاحقا.

وأثارت الحادثة انتقادات واسعة، إذ سلطت الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية في قطاع الطيران، خاصة في الرحلات الدولية التي تتطلب تصاريح دقيقة تتعلق بنوع الطائرة وليس الشركة فقط.