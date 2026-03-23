"إعصار من الدخان" ينهي حياة مذيعة رياضية وأطفالها الثلاثة في لحظات

لقيت مذيعة رياضية وأطفالها الثلاثة مصرعهم إثر حريق التهم منزلهم في ولاية مينيسوتا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأعرب بيل برايس نائب رئيس رابطة دوري هوكي الجليد، "إن إتش إل" ورئيس تحرير موقع الرابطة في بيان، مساء الأحد، بتوقيت الولايات المتحدة، عن صدمة الرابطة وحزنها العميقين لرحيل المذيعة جيسي بيرس وأطفالها الثلاثة.

وكانت جيسي -37 عاما- تعمل مراسلة لموقع الرابطة لتغطية أخبار فريق "مينيسوتا وايلد" على مدار السنوات العشر الماضية، كما كانت تشارك في تقديم برامج رياضية عن أخبار هوكي الجليد والفريق.

إعصار من الدخان

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن إدارة الإطفاء في منطقة "وايت بير ليك" تلقت، فجر السبت، بلاغا من سكان المنطقة عن ألسنة لهب ترتفع من سقف أحد المنازل.

ونقلت عن إحدى ساكنات المنطقة أنها أفاقت من النوم على أصوات وأضواء سيارات خدمات الطوارئ، مضيفة أن "إعصارا من الدخان" كان يخرج من المنزل.

وأعلنت إدارة الإطفاء أنها عثرت في المنزل المحترق على جثث أربعة أشخاص، أحدهم شخص بالغ، بالإضافة إلى جثة كلب. ولم تكشف الإدارة وقتها عن أسماء الضحايا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السلطات تحقق في سبب الحادث، مشيرة إلى أن زوج جيسي نجا من الحادث لأنه كان مسافرا في رحلة عمل.

"سفيرة الهوكي"

ونعى فريق "مينيسوتا وايلد" جيسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إنها كانت "إنسانة طيبة وحنونة شديدة الاهتمام بأسرتها وبمن حولها، وكانت سفيرة لرياضة الهوكي".

كما أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول منشور لجيسي قبل الحادث بساعات يتضمن صورا للنزهة الأخيرة لها مع أولادها.

وتعرف ولاية مينيسوتا بـ"ولاية الهوكي"، وتتمتع فريق "مينيسوتا وايلد" بشعبية واسعة تعد من بين الأكبر بين فرق اللعبة، منذ تأسيسها عام 2000.