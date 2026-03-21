مصر.. غضب واسع بعد استهداف مصلين بأكياس مياه

المصدر: حساب وزارة الداخلية المصرية على إكس https://x.com/moiegy/status/2034989661009985615?s=20 القصة الكاملة لواقعة إلقاء أكياس المياه على مصلين شيراتون
الشرطة ألقت القبض على المتهمين وكشفت ملابسات الواقعة (حساب وزارة الداخلية المصرية على إكس)
إيمان بوجملين
Published On 21/3/2026

تحولت أجواء عيد الفطر في منطقة شيراتون بالقاهرة إلى حالة من الجدل والغضب، بعد انتشار فيديو يوثق قيام أشخاص بإلقاء أكياس مياه على المصلين عقب خروجهم من صلاة العيد أمام مسجد الصديق.

الواقعة حدثت في نطاق قسم شرطة النزهة، حيث أظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يقفون في شرفة إحدى الشقق السكنية ويقومون بإلقاء أكياس مملوءة بالمياه على المارة والمصلين، في مشهد وصف بأنه "غريب على تقاليد العيد".

list of 2 itemsend of list

كما أفادت روايات متداولة أن التصرف أثار حالة من الفزع والاستياء، خاصة بين الأطفال وكبار السن، وسط استنكار واسع على مواقع التواصل.

تحرك أمني وكشف الملابسات

تحركت الأجهزة الأمنية سريعا، وتمكنت من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهم أب ونجلاه ظهروا في الفيديو أثناء ارتكاب الواقعة.

وجاء ذلك بعد فحص الفيديو واستخدام التقنيات الحديثة لتحديد هويتهم بدقة، في إطار سرعة التعامل مع الواقعة التي أثارت الرأي العام.

اعترافات المتهمين

خلال التحقيقات، أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية، حيث أوضح الأب أن سبب الواقعة يعود إلى جلوس عدد من المصلين على سيارته المتوقفة أسفل العقار، ما أثار مخاوفه من تعرضها للتلف.

وبحسب اعترافه، قرر مع نجليه إلقاء أكياس المياه لإبعادهم، وهو ما وصفته الجهات الأمنية بأنه تصرف غير قانوني وترويع للمواطنين.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف جميع التفاصيل واتخاذ القرار المناسب.

وأكدت الجهات المعنية أن القانون لا يسمح لأي شخص بأخذ حقه بيده أو تعريض الآخرين للخطر تحت أي مبرر.

ردود الفعل

أثارت الواقعة موجة غضب واسعة، حيث اعتبرها كثيرون سلوكا مسيئا لحرمة المناسبة الدينية، ما يعكس حالة من التوتر بين السلوك الفردي والمسؤولية المجتمعية.

المصدر: الصحافة المصرية

