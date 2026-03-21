بالفيديو.. تصرف فتاة مراهقة يفجر شجارا عنيفا في مترو لندن

شهد مترو لندن، وتحديدًا خط "إليزابيث لاين"، شجارًا عنيفًا بدأ بسبب تصرف مراهقة داخل عربة القطار.

بحسب صحيفة إيفنينغ ستاندرد (Evening Standard)، بدأت الواقعة عندما طلب راكب في منتصف العمر من مجموعة مراهقين التوقف عن التدخين الإلكتروني داخل القطار، وهو أمر محظور تمامًا.

لكن الفتاة تجاهلت الطلب، وقامت بنفث الدخان في وجهه، قبل أن ترد بشتائم، وتتصاعد المواجهة لفظيًا.

تدخل أصدقاء المراهقة، وبدأوا في توجيه الإهانات للرجل، قبل أن يتحول الخلاف إلى عراك بالأيدي داخل العربة المزدحمة، ما تسبب في حالة من الذعر بين الركاب.

ووفق تقارير، امتد الشجار إلى رصيف محطة ستراتفورد، مع استمرار الصراخ والتدافع بين الأطراف. كما أفادت تقارير إعلامية أن الفتاة لم تكتفِ بالشتائم، بل بصقت على الرجل، كما صدرت عن المجموعة عبارات مسيئة وعنصرية خلال الاشتباك.

تدخل الجهات المختصة

وقال متحدث باسم هيئة النقل : "نحن على علم بمقطع فيديو يُظهر مشاجرة على متن أحد القطارات. التحقيقات لا تزال جارية. يُرجى من أي شخص لديه معلومات إرسال رسالة نصية إلى الشرطة".

وأضاف المتحدث : "نحن نحظر التدخين والتدخين الإلكتروني في جميع خدماتنا ومرافقنا".

ويُعاقب على التدخين، بما في ذلك السجائر الإلكترونية وأجهزة الـ"فيب"، داخل قطارات هيئة النقل في لندن بغرامات قد تصل إلى 1000 جنيه إسترليني (نحو 1272 دولارا).

ولا تزال المخاوف بشأن الجريمة في عاصمة الضباب قائمة، حيث تُظهر أحدث الإحصاءات أن معدل الجريمة الإجمالي في لندن يبلغ 81 جريمة لكل ألف نسمة.