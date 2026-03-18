السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت المملكة العربية السعودية أن يوم غد الخميس سيكون المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الجمعة الموافق 20 مارس/آذار هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المحكمة العليا في السعودية قد دعت عموم المسلمين في مختلف أنحاء المملكة إلى تحري هلال شهر شوال مساء اليوم الأربعاء، 29 رمضان، تمهيدا لتحديد ما إذا كان عيد الفطر سيوافق الخميس أم الجمعة. وبناء على شهادة عدد من الشهود العدول برؤية الهلال قررت الدائرة أن يوم غد الخميس الموافق 19 مارس/آذار 2026 سيكون المتمم لشهر رمضان، ومن ثم يكون العيد يوم الجمعة.

وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر أن يوم أن غدا الخميس الموافق 19 مارس/آذار 2026 هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1447 هجرية، والجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها بمبنى الوزارة مساء اليوم.

من جانبه، أعلن ديوان الرئاسة في الإمارات أن أن غدا الخميس الموافق 19 مارس/آذار 2026 هو المتمم لشهر رمضان، والجمعة الموافق 20 مارس/آذار هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات.

وفي البحرين، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن يوم غد الخميس سيكون المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي اليمن، أعلنت دار الإفتاء أن يوم غد الخميس سيكون المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي لبنان، أعلنت دار الفتوى أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني رسميا أن الجمعة 20 مارس/آذار هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب مركز الفلك الدولي، فإن هناك دولا مثل تركيا وسنغافورة لا تقوم بتحري الهلال، وتحدد بدايات الأشهر الهجرية بناء على حسابات فلكية مسبقة تأخذ بعين الاعتبار إمكانية رؤية الهلال.

إعلان

وبناء على ذلك فقد أعلنت تركيا أن يوم الجمعة 20 مارس /آذار هو يوم عيد الفطر فيها نظرا لإمكانية رؤية الهلال يوم الخميس منها ومن مناطق أخرى واسعة. فيما أعلنت سنغافورة أن يوم السبت 21 مارس /آذار هو يوم عيد الفطر فيها نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال من سنغافورة يوم الخميس، حسب المركز.