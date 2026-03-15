أثارت وفاة مصممة الأزياء والمؤثرة التركية آيشه غول إيراسلان صدمة واسعة في تركيا، بعدما عثر عليها ميتة داخل شقتها في منطقة كاغيتهانه بمدينة إسطنبول، عن 27 عاما، وكانت قد عرفت لدى الجمهور من خلال مشاركتها في برنامج الأزياء الشهير "هذا أسلوبي".

وبحسب وسائل إعلام تركية، توجه أقاربها إلى منزلها في حي أورتابايير بعد انقطاع الاتصال بها، لكنهم لم يتلقوا أي رد عند طرق الباب، فاستدعوا الشرطة. وبعد دخول الشقة، عثرت فرق الأمن على إيراسلان بلا حراك، فيما أكد الفريق الطبي وفاتها، ونقل جثمانها إلى معهد الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة.

رسالة غامضة قبل الوفاة

وشملت التحقيقات فحص آخر ما نشرته إيراسلان عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لفتت انتباه المحققين رسالة شاركتها عبر خاصية القصص (Stories) على إنستغرام، إلى جانب صورة لورقة قيل إنها كتبت بالدم.

وجاء في الرسالة: "قد تكون هناك أمور لم أستطع مشاركتها، أشياء لا تعرفونها ولم أخبركم بها. كل ما أعرفه أنني كنت إنسانة طيبة جدا ولم أؤذ أحدا".

وأثار تداول صورة الرسالة المكتوبة بالدم جدلا واسعا، وأعاد طرح فرضية الانتحار ضمن الاحتمالات التي يجري التحقيق فيها، من دون صدور تأكيد رسمي نهائي حتى الآن.

كما تضمنت إحدى منشوراتها الأخرى عبارات مؤثرة كتبت فيها: "إما أنني شديدة الحساسية أو أن الحياة قاسية حقا. لقد منحت الناس دائما قيمة كبيرة في حياتي، كما أعتذر من والدي. في هذه الحياة لم أشعر لا بحب الأم ولا بحب الأب، فقد نشأت وسط الكثير من العنف".

تحقيقات مستمرة وشهادات مقربين

من جانبها، قالت صديقتها المقربة كارديلين توبراك في تعليق عبر مواقع التواصل إن السلطات تتعامل مع الوفاة باعتبارها "حالة مشبوهة"، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات ما حدث.

وأضافت أن الشرطة عثرت على آيشه غول وقد فارقت الحياة داخل الشقة، إلى جانب رسالة يعتقد أنها رسالة انتحار، مشيرة إلى أن أصدقاء الراحلة لا يزالون في حالة صدمة، وأنهم لم يتمكنوا حتى الآن من التواصل مع عائلتها.