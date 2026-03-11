قرار حاسم ضد طبيب مصري بعد جدل واسع حول نصائحه الطبية

ألغت وزارة الصحة المصرية ترخيص مزاولة المهنة الخاص بالطبيب ضياء العوضي، الذي ثار بشأنه جدل كبير مؤخرا على خلفية مقاطع الفيديو التي ينشرها ودعا فيها المرضى إلى التوقف عن تناول الأدوية الموصوفة من قبل أطباء.

وذكرت النقابة العامة لأطباء مصر في بيان، مساء الثلاثاء، أن وزارة الصحة أمرت بإغلاق عيادة العوضي الطبية "تنفيذا لحكم هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الأطباء والقاضي بإسقاط عضوية الطبيب من النقابة العامة للأطباء، وهو ما يترتب عليه إلغاء ترخيص مزاولة المهنة".

بدورها، أعلنت النقابة إسقاط عضوية العوضي -وهو استشاري التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم- وشطبه من سجلات النقابة.

وقالت النقابة في بيان إنه تبين للهيئة التأديبية الابتدائية التابعة لها "بصورة قطعية قيام الطبيب المذكور بنشر وتقديم آراء ومعلومات طبية غير مثبتة علميا وتخالف القواعد المعمول بها محليا ودوليا وتضر بالمرضى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشارت إلى أن هذه الآراء تناولت العديد من التخصصات الطبية التي لا تدخل في نطاق تخصصه "مثل أمراض السكري والكلى والجهاز الهضمي والقلب والأورام والمناعة والاضطرابات الهرمونية وغيرها".

كما أعلنت النقابة التقدم "ببلاغ رسمي إلى النائب العام بشأن ما تضمنه المحتوى المنشور من معلومات طبية مضللة تمثل خطرا على صحة المواطنين".

ويأتي قرار نقابة الأطباء بعد نحو شهر من إحالة العوضي إلى لجنة التحقيق والتأديب على خلفية "نشره معلومات علاجية مضللة قد تعرض المرضى لمخاطر صحية جسيمة، من بينها دعوة مرضى السكري إلى التوقف عن استخدام الأنسولين".

وأثارت مقاطع فيديو نشرها العوضي انتقادات حادة في مصر، خاصة بعد منشور لطبيبة أطفال تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحالة طفل يعاني من السكر أصيب بغيبوبة حادة بعد أن أوقفت أسرته الأنسولين بناء على نصيحة من العوضي.