شاهد.. عصابة مسلحة تفجّر سيارة أموال بإيطاليا وتشتبك مع الشرطة

شهد طريق سريع في جنوب إيطاليا، صباح اليوم، مشاهد فوضوية بعد هجوم مسلح نفذته عصابة على شاحنة خاصة لنقل الأموال لشركة باتيستولي (بي تي في) الأمنية الخاصة، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة وإغلاق الطريق بشكل كامل أمام حركة المرور.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 8 صباحا على الطريق السريع رقم 613، الذي يربط بين مدينتي برينديزي وليتشي في إقليم بوليا، حيث اعترضت مجموعة من 6 إلى 10 مسلحين ملثمين سيارة نقل أموال، مستخدمين مركبات مزودة بأضواء زرقاء في محاولة لانتحال صفة الشرطة.

وبحسب تقارير إعلامية إيطالية، أقدم المهاجمون على إيقاف شاحنة صغيرة ومركبة أخرى وسط الطريق وإشعالهما، ما أدى إلى تشكيل حاجز ناري وصفه شهود عيان بـ"جدار من اللهب"، تسبب في شلل تام لحركة السير واحتجاز عدد من السائقين في المكان.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها مواطنون لحظات تفجير السيارة المصفحة المستهدفة، وسط تصاعد ألسنة اللهب وتناثر الحطام، في حين شوهد مسلحون يرتدون ملابس بيضاء وسوداء ويتحركون بين المركبات وهم يحملون أسلحة رشاشة.

ورغم نجاح العصابة في تفجير المدرعة، أفادت مصادر محلية بأنها فشلت في الوصول إلى الأموال التي بداخلها. وعلى إثر ذلك، وصلت دوريات قوات الدرك الإيطالي (كارابينيري) إلى الموقع، حيث اندلع تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، استخدم فيه المسلحون مركباتهم كغطاء.

وأكدت السلطات أن إحدى سيارات الشرطة أصيبت بـ 3 طلقات نارية، كما تعرضت مركبة مدنية غير رسمية للاصطدام خلال مطاردة لاحقة، دون تسجيل أي إصابات بين عناصر الأمن أو المدنيين، في ما وصفته السلطات بـ"النتيجة المعجزة" نظرا لخطورة الموقف وكثافة إطلاق النار.

وأشارت التقارير إلى أن السيارة المصفحة تعود لشركة "باتيستولي" المتخصصة في نقل الأموال داخل إيطاليا، وأن بعض السائقين الذين تصادف وجودهم في المكان تعرضوا للسرقة خلال الهجوم.

إعلان

ولا تزال قوات الأمن تلاحق عددا من المشتبه بهم، بعدما ألقي القبض على شخصين حاولا الفرار عقب العثور على سيارة مشبوهة متروكة في منطقة ريفية. فيما ذكرت وسائل إعلام أن المهاجمين ينحدرون من منطقة فوجيا، المعروفة بنشاط عصابات متخصصة في السطو المسلح على مركبات نقل الأموال.

وذكرت قناة سكاي تي جي 24 الإيطالية أن قطاع الطرق ينحدرون من منطقة فوجيا، المعروفة في الأخبار بأنها مهد عصابات متخصصة في عمليات السطو المسلح على المركبات المصفحة.

من جانبه، قال نيكولا ماغنو، الأمين العام الإقليمي لنقابة "أون أرما"، إن الحادث يعكس "المستوى العالي من العنف والتنظيم الذي باتت تواجهه قوات الأمن"، مؤكدا أن "احترافية عناصر الكارابينيري حالت دون وقوع مأساة حقيقية".