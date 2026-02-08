الإعصار "ميتشل" يشتد ويهدد أكبر مركز لتصدير خام الحديد في العالم

يواصل الإعصار المداري "ميتشل" اشتداد قوته بينما يتجه نحو شمال غرب أستراليا متسببا في إغلاق عدد من الموانئ الرئيسية في منطقة بيلبارا الغنية بالموارد من بينها ميناء هيدلاند، أكبر مركز لتصدير خام الحديد في العالم.

وأعلنت شركة موانئ بيلبارا إغلاق ميناء هيدلاند وعدة موانئ مجاورة تشمل أشبرتون وكيب بريستون ويست ودامبير وجزيرة فارانوس، مع اقتراب الإعصار من السواحل الغربية للبلاد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إن "ميتشل" اشتد ليتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى نحو 195 كيلومترا في الساعة، محذرا من أن أعاصير هذه الدرجة قد تتسبب في أضرار واسعة بالمباني والمحاصيل والأشجار إضافة إلى انقطاعات في التيار الكهربائي.

وتوقع المكتب أن يصل الإعصار إلى اليابسة خلال الساعات المقبلة بين مدينتي إكسموث وأونسلو على ساحل ولاية غرب أستراليا وسط تحذيرات للسكان والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات الاستعداد اللازمة.