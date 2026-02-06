مكافأة 50 ألف دولار للعثور على والدة إعلامية أميركية

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) أمس الخميس عن مكافأة تصل إلى 50 ألف دولار مقابل معلومات تقود إلى العثور على نانسي غوثري، والدة الإعلامية الأميركية سافانا غوثري، أو إلى القبض على أي شخص مشتبه بتورطه في اختفائها.

الحادثة التي جذبت اهتمام الرأي العام بدأت في 31 يناير/كانون الثاني 2026 في توسان بولاية أريزونا، عندما لم تعد نانسي (84 عام) موجودة في منزلها بعد أن أقلها أحد أفراد العائلة في الليلة السابقة، لتبلغ الشرطة في صباح اليوم التالي عن اختفائها.

في مؤتمر صحفي، أكد شريف مقاطعة بيما، كريس نانوس، أنه حتى الآن لم يتم تحديد أي مشتبه به أو شخص ذو صلة بالاختفاء، لكن التحريات توصلت إلى أن الدم الذي عثر عليه على مدخل المنزل يعود إلى نانسي، وفق تحليل الحمض النووي.

وذكر نانوس أن كاميرا جرس الباب في منزل غوثري انقطعت عن العمل في حوالي الساعة 1:47 صباحا من يوم الأحد. وفي حوالي الساعة 2:12 صباحا، رصدت إحدى كاميرات منزلها ما صنفه النظام على أنه شخص، لكن نانوس قال إن المحققين والمحللين لم يتمكنوا من استعادة لقطات ذلك من النظام، ومن المحتمل أن يكون ما تم رصده حيوانا.

وفي حوالي الساعة 2:28 صباحا، انقطع اتصال جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بغوثري بتطبيق على هاتفها المحمول.

الشرطة تشتبه في أن نانسي قد أخذت قسرا من منزلها، وقد تم التعامل مع الحادثة كجريمة منذ البداية، وفق تصريحات المسؤولين.

مسؤولون في (إف بي آي) وشرطة الولاية قالوا إن هناك مكافأة نقدية تقدم لأي شخص يقدم معلومات مفيدة سواء لإعادتها سالمة أو للإيقاع بالمذنبين، مشددين على ضرورة التبليغ عبر القنوات الرسمية.

العائلة، وعلى رأسها سافانا غوثري، ظهرت بمقاطع فيديو ناشدت فيها الخاطفين أو أي شخص لديه معلومات بالاتصال أو إثبات أن نانسي على قيد الحياة.

كما أفيد بأن السلطات قامت باعتقال شخص في كاليفورنيا بتهمة إرسال رسالة فدية مزيفة، في حين لا تزال التحقيقات جارية لكشف كل الملابسات.