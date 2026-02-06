ضحية جديدة لـ"سيلفي" الموت.. غرق مراهق في بحيرة لوتس شهيرة

لقي شاب مصرعه في تايلند بعد انقلاب قارب كان يستقله مع مجموعة من أصدقائه أثناء محاولتهم التقاط صور مستوحاة من لقطات ترويجية لنجمة فرقة "بلاك بينك" (Blackpink) الكورية الجنوبية، ليزا، في بحيرة تشتهر بأزهار اللوتس.

وذكرت وسائل إعلام محلية تايلاندية أن الحادث وقع يوم الأحد في خزان مياه بمنطقة ناخون راتشاسيما شمال شرقي البلاد، حين حاولت مجموعة من المراهقين إعادة تمثيل صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التقطتها ليزا ضمن حملة ترويج سياحي للمنطقة في مقاطعة أودون ثاني.

وبحسب التقارير، فقد انقلب القارب بعد أن تحرك الركاب إلى جانب واحد لالتقاط الصور، ما أدى إلى سقوط الشاب نافات سونغسري (19 عاما) في المياه.

وتمكن اثنان من أصدقائه من السباحة إلى الشاطئ، بينما اختفى الشاب تحت الماء قبل أن تعثر فرق الإنقاذ على جثته لاحقا في قاع الخزان الذي يبلغ عمقه نحو مترين.

وأفاد مسعفون شاركوا في عملية البحث بأن الضحية ربما لم يكن يجيد السباحة أو أنه علق بين سيقان نباتات اللوتس المنتشرة في الموقع، فيما نقلت الشرطة الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

وأعربت شرطة منطقة تشوك تشاي عن تعازيها لعائلة الشاب، داعية السكان والزوار إلى توخي الحذر في المسطحات المائية، خصوصا خلال الأنشطة الترفيهية والتصوير.

حوادث مرتبطة بالتصوير السياحي

ويأتي الحادث بعد أيام من وفاة سائح فرنسي يبلغ 22 عاما إثر سقوطه أثناء التقاط صور في شلال "ناموانغ 2" بجزيرة كوه ساموي، وهي وجهة سياحية معروفة بطبيعتها الخلابة، لكنها شهدت حوادث مشابهة في السنوات الأخيرة بسبب المسارات الزلقة.

وأوضحت الشرطة المحلية أن السائح كان يلتقط صورا بالقرب من الشلال عندما فقد توازنه وسقط، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ عثرت عليه لاحقا في موقع الحادث.

وتحذر السلطات التايلاندية بشكل متكرر من مخاطر التقاط الصور في المواقع الطبيعية دون الالتزام بإجراءات السلامة.