"يوغا أم مخدرات؟".. فيديوهات الزومبي بدهب تشعل المنصات في مصر

كالنار في الهشيم انتشرت بين المصريين مقاطع فيديو تظهر سياحا أجانب يؤدون حركات وُصِفت بـ"المريبة" تشبه حركات "الزومبي" في مدينة دهب الساحلية الواقعة جنوب سيناء، وزعم بعض متداولي المقاطع أنها ناتجة عن تعاطي مخدر "الزيلازين" المعروف شعبيا بـ"مخدر الزومبي".

وعلى الفور شنت شرطة السياحة المصرية حملة مشتركة مع مجلس مدينة دهب، لفحص الشواطئ والتجمعات وأدت إلى كشف الحقيقة، حيث أوضحت الداخلية المصرية أن هؤلاء السياح كانوا يمارسون طقوسا خاصة برياضة "اليوغا"، تضمنت وضع الرمال على أجسادهم وأداء حركات تمثيلية تهدف للاسترخاء والتأمل.

البيان الرسمي لم يتوقف عند التوضيح، فقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية إلقاءَ القبض على الشخص الذي صور الفيديو ونشره، وقالت إنه "اعترف بادعائِه أن السياح تحت تأثير المخدرات بهدف زيادة نسبة المشاهدات".

وتعد اليوغا رياضة تضم مئات الوضعيات التي قد تبدو "غير مفهومة" لغير الممارسين، لكنها بعيدة كل البعد عن طقوس المخدرات.

ويُباع المخدر غالبا ممزوجا بمادة "الفينتانيل" وهو مخدر يؤدي إلى تثبيط الجهاز العصبي، ويحوّل متعاطيه إلى زومبي حرفيا، زومبي في سلوكه وحركاته، كما في الأفلام.

حركات مريبة أم حرية شخصية؟

رصدت حلقة (2026/2/5) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع فيديوهات السياح الأجانب بمدينة دهب وردود الأفعال حول ممارسة طقوس غريبة في الأماكن العامة.

من جانبه أشاد أحمد بجهود الأمن لكنه طالب بضوابط لمثل هذه الممارسات، مغردا:

تحية للشرطة المصرية.. لكن برضو مفيش داعي يتركوا مجموعة من السياح تعمل تمارين تقلب بعد كده طقوس.. الحاجات دي غريبة على أرض مصر

أما تامر، فقد برر مخاوف الناس بربطها بما يحدث عالميا، قائلا:

سافرنا أكثر من دولة ولا عمرنا شفنا يوغا بالمنظر دا.. وأي إنسان طبيعي هيفكر إنهم متعاطون مخدرات لأنه في أمريكا مليان بالشوارع مدمنين بنفس المنظر

من جانبه، انتقد نور الدين مكان ممارسة هذه الطقوس، وكتب:

مفيش مشكلة يعملوا الطقوس دي بعيد عن الناس.. لكن مينفعش وسط العالم كدة

بينما أبدت علا شكوكا في طبيعة النشاط نفسه، معلقة:

لا هو لبس يوغا ولا حركات يوغا ولا أشكال توحي بأنهم ناس يفهموا اليوغا أصلا.. شيء مريب"

أما أحلام، فقد عبّرت عن دهشتها من تطور وضعيات اليوغا بأسلوب ساخر، حيث قالت: