طمس وجه ميلوني من جدارية "ملاك" بكنيسة في روما

بعد أن أثارت جدلا عاما أياما عدة، أصدر الفاتيكان تعليمات بطمس صورة تشبه رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني على جدارية بإحدى أقدم كنائس روما، في انتظار بدء أعمال ترميم جديدة لإعادة الجدارية إلى شكلها الأصلي.

وكانت الجدارية -الموجودة في مصلى جانبي لكنيسة سانت لورانس في لوتشينا- قد خضعت مؤخرا لعملية ترميم أسفرت عن ظهور صورة "ملاك" يحمل ملامح واضحة لميلوني، زعيمة أقصى اليمين في إيطاليا.

وفي اللوحة -التي رممها الفنان الإيطالي برونو فالنتينتي البالغ من العمر 83 عاما- يحمل "الملاك" لفافة ورق تظهر الحدود الجغرافية لإيطاليا.

وعندما فتحت الكنيسة أبوابها ​أمس الأربعاء، كان رأس ‌الملاك الذي تصوره الجدارية بلا وجه بعد تغطيته بالطلاء.

ميلوني بدل الصلاة

وقال الكاهن في الكنيسة دانييلي ميشيليتي لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) "‌قلت دائما إننا سنزيل صورة ميلوني إذا أثارت الانقسام". وأضاف "كان هناك ‌مجموعة من الناس جاؤوا ⁠لرؤيتها بدلا من الاستماع إلى القداس أو إلى الصلاة. لم يكن ذلك مقبولا".

وبدوره أكد فالنتينتي، في مقابلة نشرتها أمس الأربعاء صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أنه طمس الوجه بالطلاء تنفيذا لتعليمات من الفاتيكان.

وأصبحت اللوحة الجدارية محط اهتمام زوار العاصمة الإيطالية منذ نهاية الأسبوع الماضي، عندما لوحظ أن وجه "الملاك" الجديد يشبه ميلوني.

ورصدت لا ريبوبليكا -الموالية لتيار يسار الوسط- الصورة يوم السبت الماضي، مما أثار غضب شخصيات المعارضة واستياء الكاردينال بالدو رينا، النائب العام لبابا الفاتيكان على أبرشية روما.

فنان "يميني"

وفي تصريحات صحفية سابقة نفى فالنتينيتي أن يكون قصد تشبيه "الملاك" برئيسة الوزراء، مؤكدا أنه اكتفى بإعادة الجدارية إلى حالتها الأصلية.

إعلان

وفي المقابل أشارت "لا ريبوبليكا" إلى أن فالنتينيتي تربطه علاقة طويلة الأمد باليمين الإيطالي، وأن ذلك هو ما دفع معارضين من تيار يسار الوسط إلى المطالبة بتوضيح طبيعة التعديلات التي أجريت.

وتحت ضغط الجدل الإعلامي والسياسي أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية السبت الماضي أنها كلفت الجهات المختصة بإجراء فحص فني للجدارية.

وقالت الوزارة في بيان إن المشرفة الخاصة لمدينة روما دانييلا بورو أوكلت إلى فريق من الفنيين مهمة تقييم العمل المنفذ في الكنيسة تمهيدا لتحديد الإجراء المناسب.