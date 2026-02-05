حظر "روبلوكس" يدخل حيز التنفيذ في مصر.. كيف ردت الشركة؟

حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر الوصول إلى منصة الألعاب الإلكترونية "روبلوكس" المملوكة لشركة أمريكية، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال.

ودخل الحظر حيز التنفيذ بدءا من أمس الأربعاء، بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حسب بيان للمجلس.

وأعلن المجلس الحظر بعد وقت قصير من دعوة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إلى تشديد الرقابة على المنصة بحجة احتوائها على محتوى غير لائق وعنيف وغير مناسب للأطفال.

وحذرت عضو مجلس الشيوخ النائبة ولاء هرماس من أن الإفراط في استخدام "روبلوكس" قد يعرض الأطفال "للتنمر والتحرش الرقمي والتحريض على العنف، ومخاطر مالية وسلوكية أخرى".

وقال متحدث باسم روبلوكس إن الشركة تواصلت مع السلطات المصرية، "عارضة الحوار لمحاولة حلّ هذه المسألة وإعادة النفاذ إلى المنصة في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن سلامة المستخدمين "تُعدّ أولوية قصوى لدى روبلوكس"، حسبما نقلت عنه وكالة فرانس برس.

وتتيح المنصة، التي طوّرتها شركة "روبلوكس كوربوريشن" ومقرّها كاليفورنيا، للمستخدمين إنشاء ألعابهم الخاصة ومشاركتها.

ويستخدم روبلوكس حوالي 100 مليون شخص يوميا، وشكّل الأطفال دون سن 13 عاما نحو 40% من مستخدميها في عام 2024، وفق الشركة.

وتؤكد "روبلوكس كوربوريشن" أنها تُراقب جميع المحتويات من خلال مراجعة بشرية وبواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، وتزيل "المحتوى الذي ينطوي على استغلال".

وحظرت دول بينها قطر والعراق وتركيا تطبيق "روبلوكس"، كما رفعت ولايات أمريكية مثل تكساس ولويزيانا دعاوى قضائية تشير إلى مخاطر مماثلة.

وكان الأزهر قد حذر من بعض الألعاب الإلكترونية، ومنها "روبلوكس"، داعيا الآباء إلى احتضان أبنائهم ومرافقتهم في ما يستخدمونه من منصات رقمية، ومعدّدا في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك 10 نصائح للتعامل الرشيد مع الألعاب الإلكترونية.

وأكد الأزهر أن هذه الألعاب قد تسرق أوقات الشباب، وتحبسهم في عوالم افتراضية، وتنمي لديهم سلوكيات العنف، وتعرّضهم لأخطار فكرية وسلوكية إذا غابت المتابعة الواعية والضوابط الأسرية.