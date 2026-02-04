قريبا جوازات سفر للإبل في السعودية

أعلنت السلطات السعودية خطة لإصدار جوازات سفر لملايين الإبل، في خطوة تهدف إلى توثيق هوية هذا الحيوان المرتبط تاريخيا وثقافيا بسكان الجزيرة العربية، وتعزيز الشفافية في سوق الإبل الذي تُقدَّر تداولاتها بمليارات الدولارات سنويا.

واعتبرت المملكة مشروع إصدار جواز سفر للإبل، "خطوة نوعية" لتنظيم القطاع ودعم موثوقيته في الأسواق المحلية والدولية، و"توثيق الهوية وتعزيز كفاءة الخدمات".

ويهدف المشروع إلى "توثيق بيانات الإبل وملكيتها وسلالاتها، وربطها بمعلومات صحية وتنظيمية موثقة، ليشكل الجواز مرجعا رسميا معتمدا يساهم في تعزيز كفاءة الخدمات".

وجواز سفر الإبل المنتظر "وثيقة تعريف شاملة، إذ يحتوي على رقم الشريحة ورقم الجواز واسم الإبل، وتاريخ الولادة والسلالة والجنس واللون ومكان الولادة وتاريخ وجهة الإصدار، إلى جانب صور للحيوان من الجانبين الأيمن والأيسر، بما يضمن توثيقا دقيقا لهويته" وفق وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ونشرت الوزارة على حسابها على منصة إكس مساء الثلاثاء صورة للجواز المذكور، وهو وثيقة خضراء عليها شعار الدولة وختم بصورة جمل.

ولم تحدّد الوزارة موعدا لإصدار أول نسخة من هذا الجواز، الذي يتضمن -بحسب بيان الوزارة- "جدولا خاصا بالتحصينات، يدون فيه سجل التطعيمات البيطرية بشكل واضح ومفصل، معتمدا بتوقيع واسم وختم الطبيب البيطري".

وأشارت الوزارة إلى أن "جواز سفر الإبل يسهم في تنظيم عمليات البيع والتداول، من خلال ضبط عمليات البيع والنقل والتوثيق الرسمي"، في سوق الأبل التي يُقدَّر حجمها بنحو 50 مليار ريال سعودي سنويا (نحو 13 مليار دولار)، وفق تقارير إعلامية محلية.

وفي يونيو/حزيران 2025 أوضحت الوزارة في إحصاء، أن إجمالي عدد رؤوس الإبل في المملكة بلغ مليونين و235 ألفا و297 رأسا.

والسعودية من ضمن أعلى دول العالم امتلاكا للإبل، إذ يبلغ عدد الملاك نحو 80 ألفا بحسب تقديرات غير رسمية