تسببت موجة تساقط ثلوج كثيفة وغير معتادة في اليابان في وفاة 30 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل ظروف جوية قاسية غطت بعض المناطق بطبقات من الثلوج بلغ سمكها نحو 4.5 أمتار، وفق ما أعلنته السلطات.

وتعد محافظة أوموري شمالي البلاد الأكثر تضررا، حيث تكافح فرق الطوارئ والسكان للتعامل مع أكوام الثلج التي شلت الحركة وأثقلت المنازل والبنى التحتية. وأظهرت صور متداولة من المنطقة منازل مغمورة بالثلوج وشوارع تحولت إلى ممرات ضيقة بين جدران بيضاء شاهقة.

ومن بين الضحايا امرأة تبلغ من العمر 91 عاما، عثر عليها تحت كومة من الثلج أمام منزلها، ويرجح أنها لقيت حتفها بعد سقوط الثلوج من سطح المنزل عليها أثناء محاولتها إزالتها.

وقالت السلطات إن موجة البرد الشديدة ناتجة عن كتلة هوائية باردة قوية ضربت المناطق المطلة على بحر اليابان، وتسببت في تساقط ثلوج تجاوزت ضعف المعدلات المعتادة في بعض المناطق.

وفي ظل تصاعد المخاطر، نشرت الحكومة اليابانية قوات للمساعدة في إزالة الثلوج وفتح الطرق، إلى جانب تقديم الدعم لكبار السن، خاصة أولئك الذين يعيشون بمفردهم، وسط تحذيرات من تزايد الحوادث المميتة نتيجة انهيار الثلوج من الأسطح أو تضرر المباني.

وحذر مسؤولون محليون من أن ارتفاع خطورة تساقط الثلوج المتراكمة، ما يهدد بمزيد من الحوادث، في وقت تواجه فيه الخدمات المحلية ضغطا متزايدا للتعامل مع تداعيات العاصفة.

وعقدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي اجتماعا استثنائيا على مستوى مجلس الوزراء صباح الثلاثاء لتوجيه الوزراء ببذل قصارى جهدهم لمنع وقوع وفيات وحوادث.