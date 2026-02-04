"سيارات فوق الغيوم" في الجبل الأخضر.. مشهد مدهش من سماء عُمان

وثقت لقطات جوية من ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان مشهدا آسرا بدت فيه السيارات كأنها تسير فوق الغيوم.

وأظهر مقطع فيديو، نشره الناشط العُماني حمد الشكيلي عبر حسابه على إنستغرام، تناغم أشعة الشمس مع طبقة كثيفة من السحب تساوت مع أحد شوارع الجبل الأخضر، لتبدو المركبات العابرة كأنها تنزلق على بساط من الغيم.

ولقي المقطع تفاعلا واسعا على منصات التواصل، حيث أشاد مدوّنون بالمشهد "الساحر" وبجمال الطبيعة في الجبل الأخضر الذي يعد من أبرز الوجهات السياحية في عُمان.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية العمانية أفادت ظهر اليوم الأربعاء بتشكل السحب على امتداد سلسلة جبال الحجر وسواحل شرق محافظة مسندم مع فرص لهطول أمطار متفرقة.