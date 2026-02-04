تصفيق ودموع وسجدة شكر.. طاقم طبي مصري يحتفل بتعافي شاب من حروق بالغة

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع مؤثرة توثق لحظة احتفال طاقم طبي بتعافي شاب كان يعاني حروقا طالت 75% من جسده، بعد رحلة علاج امتدت شهرين داخل العناية المركزة.

وظهر في المقاطع أفراد الفريق الطبي في مستشفى "أهل مصر" للحروق يصفقون ويهللون، فيما اختلطت الابتسامات بدموع الفرح، بينما خرّ والد الشاب ساجدا على أرضية الممر شكرا لله وفرحا فور إبلاغه بنجاة ابنه وخروجه من المستشفى.

وبثت هبة السويدي، مؤسسة جمعية ومستشفى "أهل مصر" لعلاج ضحايا الحروق، عبر حسابها على فيسبوك اللقطات التي حظيت بتفاعل لافت. وقالت إن المستشفى احتفل بخروج أول مريض تعرض لحروق بنسبة 75% بعد نجاح عملية زراعة جلد طبيعي له.

وأوضحت أن الشاب -ويدعى إبراهيم- خضع لسلسلة من الإجراءات الدقيقة لتجهيزه للجراحة وعلاج آثار الحروق في مناطق مختلفة من جسده.

وأضافت أن فرحة الفريق الطبي بخروجه "لا حدود لها"، معتبرة أن عودته إلى الحياة بعد أن كانت في مهبّ الخطر "حلم صار واقعا" بفضل نجاح العملية وتكامل جهود الطاقم المعالج.