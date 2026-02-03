كاد أن يتحول لكارثة.. نجاة تلاميذ ابتدائي من حادث سقوط حافلة

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها أنقذت طلاب المرحلة الابتدائية من جدول مائي بعد حادث تحطم حافلة مدرسية، حيث يزعم أن السائق كان نائما خلف المقود. واضطرت فرق الإنقاذ في مقاطعة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا لسحب حافلة.

وقالت شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا إن الحادث وقع على طول شارع رالي، بالقرب من مطار ماكليلان، وإن السائق ربما غلبه النعاس قبل الحادث مباشرة، مما دفعه للانحراف لتجنب حاجز أمان، فسقطت الحافلة في الجدول المائي.

وكان على متن الحافلة ما بين 30 و40 طفلاً من المرحلة الابتدائية، وفق ما أوردته الشرطة، مؤكدة أن جميعهم نقلوا بأمان إلى حافلة أخرى وأوصلوا إلى مدارسهم دون أي إصابات.

وذكرت الشرطة أن الحافلة تابعة لمنطقة روبلا التعليمية، وأن السائق نقل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وأضافت أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد سبب الحادث رسميا.

من جهتها، أكدت إدارة المنطقة التعليمية في بيان لمجلة "بيبول" (PEOPLE) أن "قسم النقل وقوات الأمن المحلية استجابا على الفور، وتم التأكد من سلامة جميع الطلاب على متن الحافلة. سائق الحافلة أصيب بجروح طفيفة ومن المتوقع أن يتعافى تماما".

واستغلت الشرطة الحادثة لتذكير السائقين بضرورة توخي الحذر عند الاقتراب من حافلات المدارس، والالتزام بخفض السرعة، وعدم تجاوز الحافلات المتوقفة التي تشغل أضواءها الحمراء، والبقاء متيقظين خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.

وقالت شرطة الطرق السريعة: "تذكرنا هذه الحادثة بأهمية معايير السلامة في حافلات المدارس، ووضعية المقاعد، والقيادة الحذرة حول الحافلات. صممت حافلات المدارس لحماية ركابها، ولكن يظل للسائقين دور بالغ الأهمية"

وأضافت: "نقل الأطفال من وإلى المدرسة بأمان مسؤولية مشتركة. نشكر فرق الاستجابة الأولى، وموظفي المدارس، وشركاء النقل الذين ساهموا في ضمان سلامة الجميع”