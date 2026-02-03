شاهد: ماذا قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر بعد تذوُّق العسل الأسود في قنا؟

شاركت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجيلينا إيخهورست في جولة تفقدية بمحافظة قنا، برفقة محافظها الدكتور خالد عبد الحليم وعدد من المسؤولين التنفيذيين، وذلك في إطار متابعة عدد من المشروعات المدعومة من الاتحاد بالمحافظة.

وخلال الجولة، الاثنين، استعرضت المحافظة منتجاتها من الحرف اليدوية والتراثية أمام أنجيلينا خلال زيارتها للاطلاع على مشروع تطوير كورنيش مدينة قنا الشرقي.

واطلع الوفد على مكونات المشروع ومناطق الخدمات المقرر إقامتها ضمن أعمال التطوير. كما زار المحافظ وسفيرة الاتحاد الأوروبي معرض الحرف التراثية، الذي يضم منتجات يدوية تشتهر بها المحافظة.

وضمن الجولة، زار الوفد أحد الأماكن المتخصصة في إنتاج العسل الأسود الذي تشتهر به محافظة قنا، والذي يُصنع من قصب السكر، وقام أعضاء الوفد الأوروبي بتذوق المنتج وشراء بعض منه.

وتذوقت المسؤولة الأوروبية العسل الأسود خلال زيارتها المعرض، وأبدت إعجابها بمذاقه، بحسب مقاطع "فيديو" نُشرت على منصات محلية.