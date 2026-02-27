قتيل وعشرات المصابين في حادث "ترام" بمدينة ميلانو الإيطالية

لقي شخص مصرعه وأصيب العشرات، اليوم الجمعة، في حادث خروج "ترام" عن مساره في مدينة ميلانو شمالي إيطاليا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية وتقارير إعلامية.

وقالت المصادر الرسمية إن الترام انحرف عن مساره واصطدم بأحد المباني، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل، في حين تراوح عدد المصابين بين 20 و40 شخصا بإصابات مختلفة، من بينها حالات متوسطة وطفيفة.

وفور وقوع الحادث، هرعت فرق الطوارئ والإسعاف إلى المكان، وباشرت عمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة، في حين فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول موقع الحادث لتسهيل عمل فرق الإنقاذ وتأمين المنطقة.

وأكدت السلطات الإيطالية فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أنه يشمل فحص الحالة الفنية للعربة ومسارها، إضافة إلى الاستماع لشهود العيان.

وأوضحت الجهات المختصة أن فرق الطوارئ تواصل عملها في موقع الحادث، مشيرة إلى أن تفاصيل إضافية ونتائج التحقيق ستُعلَن فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.