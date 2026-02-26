شاهد.. محاولة هروب خطرة للص في القاهرة تنتهي بالقبض عليه

أظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل في مصر شخصا يشتبه في قيامه بسرقة إحدى الشقق داخل عمارة سكنية في منطقة المعادي بالقاهرة، حيث حاول الفرار عن طريق النزول بالقفز على الوحدات الخارجية للمكيفات المثبتة على واجهة العمارة.

وكان عدد من رجال الشرطة أسفل المبنى، حيث تم وضع مصدة مطاطية منفوخة في إجراء احترازي تحسبا لاحتمال قفز المتهم أو سقوطه.

وفي مقطع الفيديو، ظهر الشاب وهو يتبادل الحديث مع عدد من السكان الذين خرجوا إلى شرفات منازلهم لمطالبته بالنزول مع التعهد بعدم الاعتداء عليه أو تسليمه للشرطة، غير أنه رفض الاستجابة لهم قائلا: "كده كده هموت.. عايزين مني إيه سيبوني".

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الخميس، أنها تمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه.

وقالت إن أحد الأشخاص تسلق برجا سكنيا وحاول سرقة إحدى الشقق بالقاهرة أول أمس الثلاثاء، وبعد الانتقال إلى محل الواقعة تمكنت من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بهدف السرقة.

وأكدت الوزارة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.