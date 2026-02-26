الأرض تنشق فجأة وتبتلع سيارتين في نبراسكا الأمريكية

أدى انهيار جزء من طريق في مدينة أوماها بولاية نبراسكا الأمريكية إلى تشكّل حفرة أرضية ابتلعت مركبتين عند تقاطع شارعي 67 و"باسيفيك" في حي أكساربن، دون تسجيل إصابات.

وقالت شرطة أوماها إن عناصرها استجابوا لبلاغ عن حادث سير قرابة الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر الثلاثاء 24 فبراير/شباط، ليتبيّن لدى وصولهم أن مركبتين سقطتا في حفرة كبيرة شرق التقاطع.

وتمكّن السائقان من الخروج بأمان، إذ تسلّق سائق شاحنة من طراز "دودج رام" خارج الحفرة، وساعد مع عدد من المارة سائق سيارة رباعية الدفع من طراز "جيب" على الخروج.

وأظهرت صور ومقاطع مصوّرة التقطتها كاميرا موقف سيارات قريب مقدّمتي المركبتين وهما مائلتان إلى الأعلى داخل الحفرة، فيما بادر شهود عيان إلى إبعاد المارة وتنظيم حركة السير إلى حين وصول فرق الطوارئ.

وأصدرت الشرطة تنبيها مروريا بإغلاق شارع "باسيفيك" بين شارعي 66 و69 أمام الحركة شرقا وغربا، مع الإبقاء على السير شمالا وجنوبا عبر شارع 67. ولاحقا جرى سحب المركبتين من الموقع.

من جهتها، أوضحت إدارة الأشغال العامة في أوماها أن الانهيار نجم عن كسر في خط مياه رئيسي تابع لهيئة المرافق الحضرية، ما أدى إلى تآكل التربة أسفل الإسفلت وانهيار الطريق تحت وزن مركبتين كانتا تمرّان بالمكان.

وأشارت إلى أن الإغلاق بدأ بعد ظهر الثلاثاء وسيستمر حتى إشعار آخر، بينما تعمل الفرق على إيقاف تدفّق المياه وتقييم الأضرار والشروع في الإصلاحات. وقد يشهد سكان المنطقة انخفاضا مؤقتا في ضغط المياه أو انقطاعا محدودا للخدمة خلال أعمال الصيانة.

وتُعد الحفر الأرضية أكثر شيوعا في ما يُعرف جيولوجيا بتضاريس "الكارست"، حيث يؤدي ذوبان الصخور القابلة للانحلال -مثل الحجر الجيري والصخور الكربوناتية والملحية- بفعل المياه الجوفية إلى تكوّن فراغات تحت السطح قد تتسبب بانهيارات مفاجئة، وفقا لهيئتي المسح الجيولوجي الأميركي وخدمة المتنزهات الوطنية.