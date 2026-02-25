من مراكش إلى مطارات تركيا.. ماذا حدث للمعتمرين المغاربة؟

تحول حلم أداء العمرة لدى عشرات المغاربة إلى كابوس طويل، بعدما وجدوا أنفسهم عالقين في تركيا، بينما تتردد أصوات عائلاتهم في شوارع مراكش وهي تطالب بإنقاذهم ومحاسبة المتورطين فيما تصفه بـ"عمرة وهمية".

وتظهر مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي وقفات لعائلات المعتمرين أمام أحد المقار في مراكش، رجال ونساء يرفعون صورا وملفات، يهتفون من أجل أبنائهم وآبائهم الذين سافروا بنية زيارة بيت الله الحرام، فإذا بهم يستقرون قسرا في محطات الانتظار بتركيا.

في اللقطات المباشرة يروي الأهالي أن ذويهم دفعوا تكاليف السفر والإقامة كاملة، ثم فوجئوا بمشكلات في التأشيرات وتعثر الرحلة نحو السعودية، ليبقوا عالقين في أوضاع يقولون إنها "مقلقة وصعبة"، خاصة بالنسبة لكبار السن والنساء.

العائلات الغاضبة ترى أن ما حدث يتجاوز مجرد "سوء تنظيم"، وتتحدث عن "نصب واستغلال باسم الدين"، وتناشد السلطات المغربية التدخل العاجل لإنهاء معاناة العالقين والتنسيق مع الجهات التركية والسعودية لإرجاعهم وضمان حقوقهم.

كما تطالب بفتح تحقيق قضائي "شفاف" لتحديد المسؤوليات في الرحلة التي بدأت بإعلانات عن "عمرة ميسّرة"، وانتهت إلى توقف إجباري في مطارات وفنادق تركيا.

ونقلت مواقع محلية شكاوى الأسر وتحركاتها، متحدثة عن ملف "نصب مفترض" على معتمرين انطلقت رحلاتهم من مراكش، في قضية ما زالت مفتوحة دون حل نهائي، بينما يؤكد الأهالي أنهم سيواصلون احتجاجاتهم إلى أن يعود جميع العالقين، ويعرف الرأي العام كيف تحول طريق العمرة إلى طريق للمعاناة.