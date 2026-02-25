تداولت صفحات مغربية على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، مقاطع فيديو وصورا تظهر أسرابا كثيفة من الجراد تغزو مدينتي طرفاية وبوجدور في جنوب البلاد.

وتبين المقاطع السماء وهي شبه مغطاة بحشرات الجراد، بينما غطت أعداد كبيرة منها أجزاء من الأراضي والطرقات، في مشهد وصف بالنادر في هذه المناطق.

وأرجع خبير في البيئة -تحدث إلى وسائل إعلام محلية- هذه الظاهرة إلى "استجابة بيولوجية طبيعية" لدى الجراد، موضحا أن التساقطات المطرية غير المعتادة التي شهدتها مناطق واسعة جنوب الصحراء في الفترة الأخيرة وفرت تربة رملية رطبة مثالية لوضع البيض، وساعدت في نمو غطاء نباتي وفير يعد مصدرا غذائيا رئيسيا لهذه الحشرات.

وأوضح الخبير أن تزامن هذه العوامل المناخية والبيئية يفسر تكاثر الجراد وبلوغه أسرابا كبيرة، مما أدى إلى وصوله إلى عدد من مدن الجنوب المغربي، في انتظار تقييم الجهات المختصة لحجم التأثيرات المحتملة على الأنشطة الزراعية والبيئية في المنطقة.