حظي عامل توصيل بنغالي يعمل في تطبيق "سنونو" المحلي في قطر برحلة عمرة إلى مكة المكرمة، بعد أن لامست مقاطع لتلاوته القرآن الكريم قلوب رواد منصات التواصل الاجتماعي داخل البلاد وخارجها.

وأظهر مقطع فيديو نشره رائد الأعمال ومؤسس تطبيق "سنونو" حمد الهاجري، لقاءه مع الشاب "تنيم أحمد" وهو يبلغه بقرار إهدائه رحلة إلى مكة المكرمة برفقته، إضافة إلى مكافأة مالية تقديرا لإتقانه تلاوة كتاب الله وحفظه.

وقال الهاجري في المقطع المصور إن تنيم "لا يتحدث العربية ولا الإنجليزية ويحتاج إلى مترجم لكنه متقن للقرآن الكريم"، مضيفا أن ذلك جعله "يخجل من نفسه"، قبل أن يتساءل بإعجاب "كيف لرجل لا يعرف العربية أن يتقن تجويد القرآن وتلاوته وحفظه بهذا الشكل؟".

وأضاف أن الشاب البنغالي لا يزال يفضل الاستمرار في عمله في "سنونو"، مؤكدا أنه دعاه شخصيا لمرافقته في رحلة إلى مكة المكرمة ومنحه مكافأة إلى جانب رحلة العمرة.

من مقطع عابر إلى قصة ملهمة

بداية القصة كانت مع أحد زملاء تنيم في العمل، الذي صوره قبل نحو أسبوع وهو يقترب منه ويطلب أن يتلو القرآن الكريم. يقول ملتقط الفيديو في حديث للجزيرة إن الشاب البنغالي بدأ القراءة بصوت ندي وأداء متقن، مما دفعه إلى نشر المقطع على منصات التواصل ليشارك موهبته وصوته مع الجميع.

وأضاف أن التفاعل فاق التوقعات، إذ تأثر كثيرون بصوته وطريقة تلاوته، قبل أن يصل المقطع إلى الرئيس التنفيذي لتطبيق "سنونو" الذي بادر بالبحث عنه وتكريمه.

وتظهر مقاطع أخرى تنيم أحمد وهو يواصل أداء عمله اليومي على دراجته الخاصة بالتوصيل، يتنقل بين شوارع الدوحة، فيما يتلو آيات من القرآن بصوت خاشع.

قصة عامل وصدى أوسع

بالنسبة لكثير من المعلقين على منصات التواصل، لم تعد القصة مجرد مقطع مؤثر لعامل وافد، بل تحولت إلى تذكير بقدرة القرآن الكريم على تجاوز حواجز اللغة والجغرافيا، وبأن محبة كتاب الله قد تزدهر في قلوب من لا يتحدثون العربية حتى يتفوقوا في حفظه وتلاوته.

إعلان

وتواصل مقاطع تنيم انتشارها على المنصات، فيما ينتظر كثيرون أن يروا صورته المقبلة لا على دراجته في شوارع الدوحة هذه المرة، بل في رحاب مكة المكرمة التي طالما صدح بآياتها من بعيد.