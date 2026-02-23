نظارات ذكية وثقت القصة.. كيف نجت طفلة من الغرق بسيدي قاسم المغربية؟

استعاد صانع المحتوى المغربي حميد أشقر مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ طفلة من الغرق، بعد انقلاب جرار وسط مياه الفيضانات التي شهدها إقليم سيدي قاسم غربي البلاد في الأسابيع الماضية.

وقال أشقر إن المقطع صور بنظارات ذكية كان يرتديها أثناء الحادثة، لكنه لم يتمكن من الاطلاع عليه في وقتها بسبب الأضرار التي لحقت بالنظارات، قبل أن ينجح مؤخرا في استعادة التسجيل ونشره عبر حسابه على إنستغرام.

وأوضح أنه لم يكن على دراية بكل تفاصيل ما وقع لحظة الانقلاب، وأن الكاميرا المثبتة في النظارات وثقت المشهد من زاوية لم ينتبه إليها أثناء انشغاله بالمساعدة في عملية الإنقاذ.

وشهدت مدن ومناطق عدة في شمال المغرب فيضانات ناجمة عن ارتفاع منسوب المياه في بعض الأنهار إثر التساقطات المطرية الغزيرة، مما أدى إلى إجلاء آلاف السكان قبل أن يتمكن كثير منهم من العودة إلى منازلهم في الأيام الأخيرة.

ويوثق الفيديو -الذي انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل- مشاهد الرعب التي عاشها ركاب الجرار، خاصة الطفلة التي حاصرها الماء، قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على الموقف وإنقاذها، في حادثة أعادت تسليط الضوء على مخاطر التنقل وسط السيول وارتفاع منسوب الأنهار في الفترات الماطرة.