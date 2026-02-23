مبادرة رمضانية في أغادير.. شابان مغربيان يجوبان المحال لدفع ديون الأسر الفقيرة

أطلق شابان في مدينة أغادير جنوب غربي المغرب مبادرة إنسانية لسداد ديون عدد من الأسر المحتاجة المسجلة لدى أصحاب محال تجارية في أحياء مختلفة من المدينة، في أجواء تتعاظم فيها قيم التضامن أثناء شهر رمضان.

ونشر الشابان وليد حلولي ومحمد أخبار عبر منصة إنستغرام مقطع فيديو يوثق لحظة سداد ديون مستحقة على أسر متعففة لدى محال تجارية، وسط تفاعل لافت من أصحاب هذه المحلات وإشادة واسعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مبادرات التكافل الاجتماعي التي يشهدها المغرب في الشهر الفضيل، إذ يتسابق متطوعون وفاعلو خير إلى إطلاق حملات لمساعدة الفئات الهشة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.