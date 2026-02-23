مبادرة رمضانية في أغادير.. شابان مغربيان يجوبان المحال لدفع ديون الأسر الفقيرة
Published On 23/2/2026
أطلق شابان في مدينة أغادير جنوب غربي المغرب مبادرة إنسانية لسداد ديون عدد من الأسر المحتاجة المسجلة لدى أصحاب محال تجارية في أحياء مختلفة من المدينة، في أجواء تتعاظم فيها قيم التضامن أثناء شهر رمضان.
ونشر الشابان وليد حلولي ومحمد أخبار عبر منصة إنستغرام مقطع فيديو يوثق لحظة سداد ديون مستحقة على أسر متعففة لدى محال تجارية، وسط تفاعل لافت من أصحاب هذه المحلات وإشادة واسعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مبادرات التكافل الاجتماعي التي يشهدها المغرب في الشهر الفضيل، إذ يتسابق متطوعون وفاعلو خير إلى إطلاق حملات لمساعدة الفئات الهشة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي