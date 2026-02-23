لبنان يدخل سباق غينيس بأطول مائدة إفطار رمضانية في العالم

في مشهد رمضاني مميز، نظم لبنان أكبر مائدة إفطار جماعي في العالم في العاصمة بيروت، في محاولة لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وسط مشاركة آلاف الصائمين من مختلف المناطق والفئات الاجتماعية.

وأقامت جمعية "أجيالنا" اللبنانية الأهلية المائدة الضخمة في معرض "البيال" على الواجهة البحرية لبيروت، برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، وجلس حول المائدة أكثر من 5700 صائم، من بينهم أيتام وعائلات لبنانية وفلسطينية ومتطوعون من مدارس وجامعات وجمعيات أهلية.

وقالت فدى سويد رمضان من جمعية أجيالنا الأهلية، المنظمة للفعالية: "إن الهدف من المبادرة ليس فقط تسجيل رقم عالمي جديد، بل أيضا توحيد اللبنانيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب حول مائدة واحدة في رمضان المبارك"

وشملت الدعوات مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأيتام وكبار السن والعائلات المحتاجة، كما شارك في التنظيم نحو 700 متطوع من مختلف المناطق اللبنانية، سعيا إلى إبراز روح التضامن والتكاتف بين المواطنين خلال فترة الصيام.

وتعكس هذه المبادرة، التي حظيت بتغطية محلية وإقليمية واسعة، تفاعلا مجتمعيا واسعا في لبنان لدعم قيم المشاركة والتعاضد في الشهر الفضيل، بما يجعلها واحدة من أبرز الأحداث الرمضانية هذا العام في المنطقة.