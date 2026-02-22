منوعات|رائج|العراق

طائر حمام بملايين الدنانير.. مزاد "القلابي" في البصرة يخطف الأنظار

حمامة بملايين الدنانير.. مزاد علني في البصرة لبيع الحمام “القلابي” المصدر: حساب Tadriuknow على فيسبوك
مزاد علني في البصرة لبيع الحمام القلابي (تادريو ناو‏ - فيسبوك)
Published On 22/2/2026

شهد قضاء سفوان الحدودي، غرب محافظة البصرة جنوبي العراق، مزادا استثنائيا لبيع حمام "القلابي" بيع خلاله أحد الطيور بمبلغ 16 مليون دينار عراقي (نحو 12.3 ألف دولار)، وسط حضور لافت لمربي الحمام والهواة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، تداولتها منصات عراقية وإعلام محلي، جانبا من المزاد العلني الذي ينظم سنويا، إذ اجتمع مزارعو ومربو الحمام من السعودية والكويت والأردن ودول أخرى للمنافسة على اقتناء طيور مميزة من هذا النوع.

وأكد أحد المشاركين في المزاد أن شراء حمامة بقيمة 16 مليون دينار يعد استثمارا مربحا للمربين، مشيرا إلى أن عائدات بيع إنتاج هذه الطيور لاحقا قد تفوق بكثير سعر شرائها في المزاد.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

