طائر حمام بملايين الدنانير.. مزاد "القلابي" في البصرة يخطف الأنظار

شهد قضاء سفوان الحدودي، غرب محافظة البصرة جنوبي العراق، مزادا استثنائيا لبيع حمام "القلابي" بيع خلاله أحد الطيور بمبلغ 16 مليون دينار عراقي (نحو 12.3 ألف دولار)، وسط حضور لافت لمربي الحمام والهواة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، تداولتها منصات عراقية وإعلام محلي، جانبا من المزاد العلني الذي ينظم سنويا، إذ اجتمع مزارعو ومربو الحمام من السعودية والكويت والأردن ودول أخرى للمنافسة على اقتناء طيور مميزة من هذا النوع.

وأكد أحد المشاركين في المزاد أن شراء حمامة بقيمة 16 مليون دينار يعد استثمارا مربحا للمربين، مشيرا إلى أن عائدات بيع إنتاج هذه الطيور لاحقا قد تفوق بكثير سعر شرائها في المزاد.