توقيف عارض أزياء بعد سرقة متجر ملابس فاخر في نيويورك

ألقت شرطة مدينة نيويورك القبض على عارض أزياء شاب على خلفية سطو استهدفت متجرا فاخرا لبيع الأزياء في حي سوهو بمانهاتن، وقدرت قيمة المسروقات فيها بأكثر من مليون دولار.

وذكرت تقارير صحفية، بينها نيويورك بوست وبيبول، أن عبد الله ديابي (21 عاما) أوقف ووجهت إليه تهم السرقة الكبرى والسطو وحيازة ممتلكات مسروقة، على خلفية اقتحام متجر 4 جي سيلر في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2025.

وبحسب الشكوى الجنائية، وقعت السرقة قرابة الساعة الرابعة فجرا، حين وصلت سيارة رباعية الدفع من طراز فورد فضية اللون، ونزل منها ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس سوداء وسترات تشبه ملابس عمال البناء، قبل أن يستخدموا سلما للصعود عبر السقالات والدخول إلى المتجر.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة أن السطو استغرق نحو أربع دقائق ونصف فقط، إذ قام المشتبه بهم بإلقاء البضائع من الشرفة إلى شخص كان ينقلها إلى السيارة، بينما كان آخر يؤدي دور المراقب. ووصلت الشرطة بعد أقل من دقيقتين على مغادرتهم المكان.

وقال مالك المتجر، تومي ماكاري، "بصراحة، الأمر أشبه بأفلام السينما. لقد سرقوا الكثير من القطع الفريدة والراقية". وإن المنفذين بدوا وكأنهم خططوا للسطو بعناية، مضيفا أن المتجر يعمل بنظام المواعيد الخاصة ولا يستقبل الزبائن مباشرة من الشارع، ما يعزز فرضية أن الجناة كانوا على دراية بطبيعة النشاط والبضائع المعروضة.

وشملت المسروقات، وفق الشرطة، 20 سترة من علامة سان لوران، و30 حقيبة يد، و20 حزاما، إضافة إلى قطع فريدة من علامات راقية مثل كروم هارتس، وبعضها صمم حسب الطلب أو ارتداه مشاهير.

وأحيل ديابي إلى المحكمة الجنائية في مانهاتن، وأفرج عنه تحت المراقبة من دون كفالة، فيما لا يزال ثلاثة مشتبه بهم آخرين فارين. ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة في 18 مارس/آذار المقبل.

ولا تزال التحقيقات جارية لتعقب بقية المتهمين واستعادة البضائع المسروقة، وسط مساع لتتبعها في سوق إعادة البيع الفاخر.