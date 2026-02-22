أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات مغربية، مساء السبت، أجواء إيمانية مهيبة خلال أداء آلاف المسلمين صلاة التراويح في مسجد الأندلس بحي أناسي في مدينة الدار البيضاء.

ووثقت المشاهد احتشاد المصلين داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، امتدادا إلى الشوارع والأزقة المحيطة به، في مشهد يعكس الإقبال الكبير على صلاة التراويح في ليالي رمضان بالمملكة المغربية.

وبدا المصلون متراصين في صفوف تحت أضواء المسجد، وسط خشوع جماعي وردود فعل واسعة على المنصات التي تداولت المقاطع مرفوقة بتعليقات تشيد بالأجواء الروحانية في حي أناسي والعاصمة الاقتصادية للمملكة.