القرآن يصدح في تايمز سكوير.. إفطار جماعي وتراويح تحت المطر بقلب نيويورك

تجمع مئات المسلمين في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية، لإقامة إفطار جماعي وأداء صلاة التراويح، ضمن فعالية سنوية تنظم منذ عام 2022 احتفاء بشهر رمضان المبارك.

ورغم الأمطار الشتوية والطقس البارد، احتشد المصلون في ثالث أيام الشهر الفضيل بقلب مانهاتن، بين الأضواء الساطعة ولوحات الإعلانات العملاقة، حيث افترشوا الساحة لتناول الإفطار ثم أدّوا صلاة المغرب فالعشاء والتراويح، في مشهد بات يتكرر كل عام ويلقى تفاعلا واسعا على منصات التواصل.

وتضمنت الفعالية تلاوة جماعية للقرآن الكريم، وكلمات لعدد من الأئمة والدعاة عن معاني شهر رمضان، ودور المسلم في مجتمعه، وضرورة تجسيد قيم الرحمة والتكافل والتعايش في الحياة اليومية لسكان المدينة متعددة الثقافات.

وتعد هذه المناسبة الرمضانية الأولى من نوعها في نيويورك منذ تولي زهران ممداني منصب عمدة المدينة مطلع العام الجاري، ليصبح أول مسلم يشغل هذا المنصب في تاريخها، في خطوة يصفها ناشطون بأنها تعكس التحولات الديموغرافية والسياسية في واحدة من أهم مدن العالم.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق أجواء الإفطار والتراويح تحت المطر في تايمز سكوير، وسط حالة من الفضول لدى المارة الذين توقف كثير منهم لمتابعة المشهد وتصويره، بينما قدم القائمون على الفعالية شروحات موجزة عن معاني الصلاة والصيام وأجواء رمضان.