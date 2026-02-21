هجوم مروع على أب ونجله بقرية مصرية وصدمة بالمنصات

شهدت قرية باسوس في محافظة القليوبية المصرية في أول يوم من شهر رمضان، واقعة أثارت فزع الأهالي بعدما قام مسلحون بالهجوم على رجل وابنه الصغير أثناء عودتهما من صلاة التراويح.

وحدثت الواقعة المفزعة عندما كان أحمد مرسي وطفله (5 سنوات) عائدين إلى المنزل بعد الانتهاء من صلاة التراويح، حيث فوجئا بهجوم مجموعة من المسلحين مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مما أسفر عن إصابة الأب في عدة أجزاء من جسده، وإصابة الطفل بطلق ناري نُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

والتقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو وثق اللحظات العصيبة التي عاشها الأب وابنه بأيدي المسلحين الذين لاذوا بالفرار.

وقال شقيق المجني عليه إنّ خلافات سابقة كانت قائمة بين المتهمين والضحية، وأشار إلى أنّ المُتّهمين اعتادوا ممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على أهالي المنطقة، على حد قوله.

كما كشفت شهادات من أقارب المتهمين أنّ الواقعة لم تكن وليدة اللحظة، بل هي امتدادٌ لخصومة قديمة بدأت منذ عام، حيث اتُّهم المجني عليه سابقا بالتسبّب في كسر ساق أحد أفراد عائلة الجُناة.

استنكار

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة التي وقعت للأب وابنه، واتفقوا على إدانة هذا الهجوم في تعليقات رصدت بعضها حلقة (2026/2/21) من برنامج "شبكات".

وعلق أحمد على وجع الوالد وهو يرى ابنه مصابا، قائلا:

"كلمني عن وجع الأب وابنه بين يديه ويحصل له ما حصل.. كلمني عن الشعور بالضعف والعجز وهو غير قادر يحمي ابنه! بواسطة

وتحدث وليد عن بشاعة الواقعة وعن موقف الطفل الصغير لما يكبر، بقوله:

" هؤلاء لو مثلوا فيلم لن يكون بمثل هذه البشاعة.. ماذا ينتظرون أن يفعل الولد الصغير لما يكبر.. ماذا سيعمل بعد الذي رآه" بواسطة

وتساءلت سوسن عن هوية منفذي الهجوم، وقالت:

"هؤلاء المجرمون صناعة من؟ مدربون على الإجرام والجرأة على القانون والدولة .. هؤلاء من وكيف انتشروا في البلد بهذا الشكل" بواسطة

وحمّل خالد أسباب ما وقع للأب وابنه للأفلام والمسلسلات، إذ علق:

"أفلام ومسلسلات البلطجة التي يطلع أصحابها أبطالا هي السبب بالمناظر التي صرنا نشوفها للأسف" بواسطة

ومن جهته، عبّر عبد الحليم عن تأسفه لما حصل للأب أحمد وابنه، قائلا:

" أنا تعبان من رؤية الموقف وبالذات الطفل.. خلاص خلصت كل واحد يحمى نفسه بنفسه" بواسطة

يذكر أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت أن قوى الأمن تمكنت من ضبط جميع المتهمين بهذا الاعتداء مع الأسلحة التي استخدموها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية.