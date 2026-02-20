ترمب يتهم أوباما بكشف "معلومات سرية" بعد تصريحاته عن "الكائنات الفضائية"

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -أمس الخميس- على تصريحات سلفه باراك أوباما بشأن الكائنات الفضائية متهما إياه بارتكاب ما اعتبره "خطأً فادحًا"، وقال إنه كشف "معلومات سرية" عندما تحدث قبل أيام قليلة عن الكائنات الفضائية.

وقال ترمب -في تصريح صحفي بالبيت الأبيض- إن الرئيس السابق أوباما "كشف معلومات سرية. لا يُفترض به أن يفعل ذلك. لا أعرف إن كانت الكائنات الفضائية حقيقية أم لا…، أستطيع أن أؤكد لكم أنه كشف معلومات سرية. لقد ارتكب خطأً فادحا".

وكان أوباما قال إن الكائنات الفضائية "حقيقية"، لكنه أكد أنه لم يشاهدها شخصيا، نافيا وجودها في "المنطقة 51". وأضاف: "لا توجد منشأة سرية تحت الأرض، ما لم تكن هناك مؤامرة هائلة أخفوها حتى عن رئيس الولايات المتحدة".

وتعد المنطقة 51 منشأة عسكرية شديدة السرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية في ولاية نيفادا، لطالما أثارت تكهنات حول احتفاظها بجثث لكائنات فضائية أو حطام مركبة فضائية.

لكن وثائق نشرتها وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) عام 2013 كشفت أن الموقع كان يُستخدم أساسا لاختبار طائرات تجسس فائقة السرية.

وقالت مجلة نيوزويك إن هذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها الرئيس ترمب لموضوع الكائنات الفضائية والأجسام الطائرة المجهولة، وقد تحدث عنها مرارا وتكرارا على مر السنين، وغالبًا ما كان يتخذ نبرة شك ممزوجة بالفضول بدلا من الإيمان المطلق.

وقال ترمب -في تصريحات سابقة- إنه تلقى إحاطات بصفته رئيسا بشأن تقارير تفيد بأن طيارين أمريكيين شاهدوا أجساما طائرة مجهولة، وأقرّ بلقاء "أشخاص جادين" زعموا رؤية أجسام غامضة، لكنه أضاف باستمرار أنه "غير مؤمن" بذلك حتى مع اعترافه بأن "كل شيء ممكن".

وجرّاء الجدل الذي أثارته تلك التصريحات، عاد أوباما لاحقا إلى الموضوع وقال -في منشور على منصات التواصل الاجتماعي- إن "المسافات بين الأنظمة الشمسية بعيدة للغاية، لذا من غير المحتمل أن تكون الكائنات الفضائية قد زارتنا. وخلال فترة رئاستي لم أرَ أي دليل على تواصل مخلوقات من خارج الأرض معنا".