لحظة وفاء ألهبت المنصات.. خريج يهدي نجاحه لشقيقه المقعد وسط تصفيق حار

في مشهد إنساني لافت تناقلته منصات التواصل في ليبيا، حوّل طالب جامعي حفل تخرجه إلى لحظة وفاء مؤثرة حين أهدى نجاحه لشقيقه المقعد، وسط تفاعل واسع من الحاضرين ورواد منصات التواصل الاجتماعي.

وشهد حفل تخرج طلبة من كلية القانون في جامعة بنغازي، الذي أقيم قبل يومين، لحظات خاصة جمعت بين مفتاح مسيليخ وشقيقه سراج الذي يعاني إعاقة حركية تضطره لاستخدام كرسي متحرك.

وأظهرت اللقطات المتداولة الطالب مفتاح مسيليخ وهو يتسلم الميكروفون ليعلن إهداء تخرجه "لكل من دعمه وسانده طوال فترة الدراسة"، قبل أن يخص بالذكر شقيقه سراج، الذي قال إنه كان مصدر إلهام وإصرار طوال سنوات الدراسة الجامعية.

دموع وموجة تصفيق

وبينما علت القاعة موجة من التصفيق، نزل مفتاح من المنصة متجها نحو شقيقه الجالس على كرسيه المتحرك في الصفوف الأمامية وألبسه وشاح التخرج في لحظة طغت فيها الدموع على الابتسامات، ولم يتمالك سراج نفسه فانخرط في البكاء متأثرا بالموقف.

وتجمع عدد من الحضور حوله مواسين ومعبرين عن تضامنهم، فيما استمرت الهتافات والتصفيق في القاعة احتفاء بالمشهد الذي لامس مشاعر كثيرين داخل ليبيا وخارجها بعد انتشار الفيديو على المنصات الرقمية.