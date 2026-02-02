شاهد: أهالي قنا يستقبلون السفير الياباني في مصر بالمزمار ورقص الخيل

استقبل أهالي قرية الأشراف التابعة لمركز قنا في صعيد مصر السفير الياباني في القاهرة فوميو إيواي ومحافظ قنا خالد عبد الحليم بالمزمار البلدي ورقص الخيل، وذلك خلال افتتاح مشروع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا" بالقرية.

وبحسب بيان لمحافظة قنا، الأحد، شهد الافتتاح "تدشين مشروع للري الحديث يعتمد على الطاقة الشمسية، إلى جانب تفقُّد منشأة للتصنيع الزراعي، في إطار تعزيز الشراكات الدولية في صعيد مصر".

وشملت الجولة تفقُّد المسقى المائي لخدمة الأراضي الزراعية، إلى جانب حضور احتفالية أقيمت وسط أهالي القرية.

وأكد السفير الياباني التزام بلاده بدعم أهداف التنمية المستدامة في صعيد مصر، كما عبَّر عن سعادته بدعم المشروعات التي تلمس حياة المواطن البسيط بشكل مباشر، وفق البيان.