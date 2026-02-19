العراق يفتح تحقيقا بعد فيديو "الجواهري".. ما القصة؟

محمد مهدي الجواهري ليس شخصا عاديا، بل هو واحد من أبرز الشخصيات الأدبية في تاريخ العراق الحديث، وله تماثيل ومتحف وشوارع تحمل اسمه في العاصمة بغداد، حتى إنهم يلقبونه بـ"النهر الثالث".

وكان الرجل نارا على علم في حياته التي كانت صاخبة بالشعر والسياسة والنضال، حتى صار العراق يحيي ذكراه بأمسيات خاصة كل عام.

لكن شركة إنتاج فني قررت تقديم إعلان جديد خلال شهر رمضان المبارك تدعو فيه لتوحيد العراق من خلال استمرارية الموروث الوطني والثقافي عبر الأجيال، وفق ما نقلته حلقة (2026/2/19) من برنامج "شبكات".

وبالفعل، صممت الشركة إعلانا بالذكاء الاصطناعي مدته 4 دقائق وظهر فيه الجواهري -نهر العراق الثالث- وهو يقدم الشاي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبررت الشركة ما جرى بأنها تحاول تقديم رؤية إبداعية تجسد الجواهري كروح للعراق، بينما الشاي مشروب اجتماعي يشير لانتقال الإرث الوطني من الماضي إلى الحاضر، دون خلفيات سياسية.

ولم يمر الموضوع مرور الكرام على مواقع التواصل، التي استغرب بعض روادها وضع قيمة كالجواهري في إعلان بهذه الطريقة، دون تقديم اعتذار على الأقل، فيما دعا آخرون للتعامل مع الواقعة بحسن نية.

انتقاد وتحقيق

فقد كتب عباس مذكرا بتاريخ الشاعر الراحل ونضالاته ومكانته، قائلا:

"الجواهري لُقِّب بنهر العراق الثالث ويعد من أبرز الشخصيات الأدبية والحضارية، وكان أيضا محاربا سياسيا فهاجر خارج العراق ولم ينس أنه عراقي.. كيف لكم أن تضعوا الجواهري في هذه الصورة؟"

وبالمثل، انتقد مصطفى الفكرة التي اعتبرها انتقاصا من مكانة الرجل على نحو لا يمكن تبريره، بقوله:

"لو كان الرئيس ضيفا في بيت الجواهري لكان الأمر جميلا، أما أن يجلس الرئيس وتقوم هذه القامة العملاقة والإرث العظيم بتقديم الشاي باستصغار وانحناء.. هذا خطأ لا يمكن تبريره أو تأويله"

كما انتقد محمود طريقة تبرير الشركة لما قامت، قائلا:

"يعني المشكل منزلين بيان وما اعتذروا"

وأخيرا، دعا علي لعدم إعطاء الأمور أكبر من حجمها، بقوله:

"هو أكيد صاحب الفكرة.. الشاي عندو مقدس.. بس بعيد عن المزح، حرام الحملة والهجوم أكيد مو قصدهم يشوهوا رموز عراقية كبيرة زي الجواهري"

بدورها، رفضت رئاسة الوزراء العراقية محتوى الفيديو الافتراضي، ودعت هيئة الإعلام والاتصالات لإجراء تحقيق عاجل، بسبب ما اعتبرته إساءة للرموز الثقافية، والاستخدام غير المسؤول للذكاء الاصطناعي.